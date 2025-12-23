Search here...

Após o visual "clean girl" de 2025, essa tendência de maquiagem poderá brilhar em 2026.

Inventar
Léa Michel
@i.an.ya.i/TikTok

Durante várias temporadas, a beleza foi resumida em uma palavra: "limpa". Peles radiantes, lábios nude e sobrancelhas meticulosamente desenhadas dominaram as tendências (a garota limpa). Em 2026, a maré muda. Essa estética discreta dá lugar a um retorno confiante da maquiagem visível, expressiva e ousada. O minimalismo chique cede espaço a um desejo renovado por criatividade.

A "maquiagem-maquiagem": uma nova energia

Essa transição não rejeita a busca pela naturalidade, mas a redefine. A tendência da "maquiagem sobre maquiagem" mantém a leveza da chamada maquiagem invisível, ao mesmo tempo que reintroduz estrutura e intensidade. O delineador está voltando com tudo, as sombras estão ficando mais escuras e o contorno retorna em versões mais sutis. O objetivo: revelar a personalidade em vez de esconder as feições.

@i.an.ya.i tutorial de olhos esfumados cor de frutas vermelhas🫐🍓 @Maybelline NY delineador Tattoo Liner cor Berry Bliss, máscara Sky High, hidratante labial Lifter Glase 008 @Westman-Atelier corretivo, bastão de contorno @rhode Skin Pocket blush Tan Line @Fenty Beauty pó @Florasis Shop paleta de sombras #tutorialdemaquiagem #maquiagem #olhosverdes ♬ som original - 𝕽𝖆𝖕

Cores e texturas ousadas

Tons neutros estão dando lugar a marrons quentes, cinzas esfumados e brilhos metálicos. O batom está recuperando sua pigmentação de outrora, símbolo de confiança e ousadia. Maquiadores estão celebrando novamente a textura: iridescente, matte, cremosa — tudo é permitido. Essa liberdade estética transforma a maquiagem em uma tela para a expressão emocional.

Em última análise, esse movimento reflete uma mudança de atitudes. Depois de glorificar a "perfeição natural" (a tendência da "garota impecável"), 2026 busca celebrar a individualidade. A ideia não é mais se assemelhar a um ideal, mas sim honrar o próprio estilo. Entre autenticidade, imaginação e um renovado prazer pela maquiagem, 2026 marca o renascimento de uma beleza mais autêntica, vibrante e confiante.

