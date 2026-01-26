Estou doente recentemente: devo jogar fora toda a minha maquiagem?

Você acabou de se recuperar de uma gripe forte ou de uma infecção debilitante e está voltando à sua rotina de beleza como se nada tivesse acontecido. No entanto, você pode ter deixado germes na ponta do batom ou no pincel do rímel. Isso é um mito da higiene excessiva ou uma realidade? Uma especialista explica.

Jogar fora a maquiagem depois de uma doença: excessivo?

No auge do inverno, vírus e bactérias proliferam. Você pode ter vivenciado isso recentemente. No entanto, quando você fica doente, seu primeiro instinto não é necessariamente jogar fora a maquiagem. Por quê? Porque você sente que está jogando dinheiro fora e desperdiçando produto.

Vamos ser sinceras, jogar fora uma paleta da Urban Decay quase sem uso ou um batom recém-aberto e arranhado é incrivelmente doloroso. Tanto que você pode até guardar sua maquiagem usada mesmo depois do prazo de validade. Você já lixa suas sombras até o último pedacinho e aponta seus lápis de olho até ficarem doloridos que mal consegue segurá-los, então não vai sacrificar sua maquiagem só por causa de um resfriado passageiro.

E você está enganada. "Produtos de maquiagem aplicados diretamente na pele podem abrigar germes. A duração da contaminação depende do microrganismo, mas é preciso considerar que eles podem persistir enquanto você tiver o produto", explica o químico cosmético Perry Romanowski na revista Today . Em outras palavras, quando um produto entra em contato direto com a sua pele, ele absorve sujeira e se torna, de certa forma, o equivalente ao paciente zero. Os conservantes, mesmo que frequentemente criticados, permitem "esterilizar" seus produtos a longo prazo e evitar esse ciclo vicioso.

Quando você realmente deve jogar fora sua maquiagem?

Lamento dizer, mas você quase certamente terá que se desfazer dos seus protetores labiais com cor, principalmente se tiverem aplicador. Eles são os produtos de beleza mais "contagiosos" da sua nécessaire. E como os especialistas sempre nos lembram, "prevenir é melhor que remediar". Esses produtos, que você usa como uma arma de beleza, são um terreno fértil para micróbios, e essas bactérias dormentes provavelmente se reativarão com a saliva.

"Se você acabou de ter um resfriado, eu não jogaria fora toda a sua maquiagem, mas aconselharia a substituir ou guardar os produtos labiais que você usou enquanto estava doente", aconselha o Dr. David Lortscher, dermatologista certificado, em entrevista ao Today.

Por outro lado, produtos aplicados com a palma da mão antes de tocar o rosto apresentam menor risco. Isso é particularmente verdadeiro para bases em pump e blushes cremosos em potinhos. Especialistas também ressaltam que o sistema imunológico deve funcionar corretamente e prevenir uma recaída, a menos que a pessoa tenha o sistema imunológico comprometido.

O caso específico das doenças oculares

Aqui não há espaço para negociação. Se você tiver um terçol ou conjuntivite, é melhor se despedir dos seus produtos essenciais para a saúde dos olhos. Caso contrário, o problema se repetirá indefinidamente e o uso de colírios se tornará uma necessidade diária. Você não quer isso. Esses vírus que causam visão turva temporária são muito resistentes e, ao contrário de outros, não morrem por contato com objetos.

Então, se você passar um pincel de rímel contaminado nos cílios, seus olhos não vão te perdoar, e o pesadelo ocular do qual você acabou de escapar começará tudo de novo. Portanto, faça uma pequena desintoxicação de maquiagem para preservar sua preciosa visão e renove sua nécessaire se tiver alguma dúvida. Delineador líquido, sombra em pó ou cremosa, rímel, lápis… Sim, você terá que cometer esse crime e jogar tudo fora. E, claro, você precisará esterilizar todos os seus pincéis (sabe, aqueles que você não lava desde que os comprou). Como? Com sabonete antibacteriano, e repita o processo uma vez por semana.

Algumas dicas importantes sobre higiene para uma maquiagem saudável.

Especialistas estão aproveitando a oportunidade para nos lembrar de algumas boas práticas de beleza. Primeiro, nunca empreste sua maquiagem (nem mesmo para sua melhor amiga que está implorando com aquela cara de Gato de Botas). Outra recomendação para produtos em pote: use uma espátula limpa para aplicá-los, não os dedos. Opcional, mas não menos importante: escreva a data em que você usou sua maquiagem pela primeira vez em uma etiqueta para garantir que você respeite a data de validade indicada no pequeno símbolo.

Jogar fora a maquiagem depois de ficar doente não é coisa de "maníaco obsessivo", mas sim uma medida preventiva. Daí o benefício de remover parte do produto do rosto. Depois de ler este artigo, você pode achar mais fácil adotar o visual "sem maquiagem".