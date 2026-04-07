"Cílios de corça": o truque de rímel que pode fazer seus olhos parecerem maiores naturalmente.

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Léa Michel
@sofiacoppolagirl / TikTok

Quer uma maquiagem que realce o seu olhar? A tendência dos "olhos de boneca" está fazendo o maior sucesso. Essa técnica simples promete um efeito alongado e estruturado... e nos lembra de algo essencial: seus olhos não precisam de correção, apenas de realce, se você quiser.

Uma técnica simples para estruturar os cílios

O efeito "olhos de boneca" depende de uma forma diferente de aplicar o rímel. Aqui, o objetivo não é apenas separar os cílios, mas agrupá-los delicadamente em pequenas seções para criar um efeito mais gráfico.

Na prática, isso envolve aplicar uma primeira camada de rímel, espalhando-o por todo o comprimento dos cílios. Em seguida, antes que o produto seque completamente, você puxa delicadamente alguns cílios juntos usando uma pinça pequena e limpa.

Você pode repetir esse passo em diferentes seções da linha dos cílios e, em seguida, adicionar uma segunda camada de rímel se quiser intensificar o efeito. Essa técnica cria pontas de cílios menores e mais definidas, para um olhar ao mesmo tempo definido e leve.

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Por que esse efeito altera a percepção da visão?

Diferentemente da aplicação clássica que separa cada cílio uniformemente, o método "cílio de corça" explora a estrutura geral dos olhos.

Ao aplicar pinceladas pequenas e precisas nos cílios, os olhos parecem mais definidos, sutilmente alongados e intensos. Essa técnica é inspirada na maquiagem profissional, frequentemente usada em ensaios fotográficos ou desfiles de moda para adicionar profundidade sem o uso de muitos produtos. O resultado permanece sutil, tornando-se uma ótima opção tanto para o dia a dia quanto para ocasiões especiais.

As técnicas certas para um look natural

Para que esse truque funcione, alguns detalhes fazem toda a diferença.

  • Escolha uma máscara para cílios que alongue e defina sem formar grumos. Uma fórmula que permita construir camadas possibilita ajustar o resultado gradualmente, de acordo com suas preferências.
  • Lembre-se de limpar bem a pinça antes de usar para evitar a transferência de produtos ou bactérias.
  • Por fim, aplique-as em pequenas seções: agrupar muitos cílios de uma só vez pode arruinar o efeito natural desejado. A ideia é criar uma estrutura leve, não deixar os olhos com aspecto rígido.

Aprimorar sem transformar: uma distinção importante.

Embora essa tendência seja atraente, é importante lembrar que ela continua sendo uma escolha, não uma necessidade. Você não precisa "aumentar" seus olhos nem usar maquiagem para torná-los bonitos. Seus olhos, com seu formato e singularidade, já são perfeitamente legítimos e expressivos. A maquiagem pode ser divertida, uma forma de se divertir, experimentar e realçar o que você ama... mas nunca uma obrigação.

Em última análise, essa técnica ilustra uma ideia simples: a maquiagem serve para complementar seus olhos, não para transformá-los. Cabe a você decidir como quer realçá-los, mantendo-se fiel àquilo que faz você se sentir bem consigo mesma.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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