Ela tatua os lábios e se arrepende imediatamente do resultado.

Kalita Hon jamais esquecerá o dia em que sentiu pânico durante uma sessão de micropigmentação labial — uma técnica de maquiagem semipermanente que visa realçar a cor natural dos lábios. Após viralizar nas redes sociais ao compartilhar "o exato momento" em que se arrependeu da decisão, a jovem agora relata como tudo terminou.

Um "experimento" de beleza que viralizou

Kalita, que mora em Nova York, explica que usa produtos labiais diariamente e queria encontrar uma solução "mais prática e sustentável", disse à revista People . "A ideia de acordar com uma cor rosada natural me pareceu ao mesmo tempo empolgante e lógica", confidenciou.

Antes de se aventurar, ela pesquisou bastante sobre o procedimento, lendo tanto experiências positivas quanto negativas. Mas quando o pigmento vermelho vivo foi aplicado em seus lábios — e além do contorno — a jovem imediatamente teve um "momento de puro pânico". No TikTok, ela postou um vídeo com a legenda: "Assista ao exato momento em que eu soube que odiava minha tatuagem labial". Sua expressão de espanto viralizou, gerando centenas de reações, algumas divertidas, outras horrorizadas.

"Pensei que seria temporário."

Embora a dor e a cor vibrante a preocupassem inicialmente, Kalita explica que confiou na profissional e optou por "confiar no processo". "Eu repetia para mim mesma que o desconforto não duraria e que o resultado valeria a pena", conta. E ela estava certa: alguns dias depois, a intensidade do pigmento diminuiu, o inchaço reduziu e a cor suavizou. "Agora eu adoro! É exatamente o que eu queria. A cor adquiriu um tom natural que realça meus lábios sem ser exagerado", admite hoje.

Por fim, Kalita compartilhou o progresso do processo no Instagram: lábios inchados e vermelhos no dia seguinte, pele descamando após dois dias e, em seguida, o aparecimento gradual de um lindo tom rosado. "Eu não sabia que a cor precisava de tempo para fixar. Depois de cicatrizados, meus lábios ficaram perfeitos na minha opinião!"