Este tom de blush poderia muito bem substituir o rosa clássico.

Depois de anos em que o rosa claro reinou absoluto, um tom mais ousado está conquistando nossas maçãs do rosto: o vermelho intenso. Visto nas passarelas da Semana de Moda de Nova York deste ano, ele tem tudo para se tornar a nova cor de pele indispensável da temporada. E a boa notícia é: é muito menos intimidador do que parece.

O rosa deixa um pequeno espaço

Durante muito tempo, o blush rosa foi a escolha ideal para uma tez delicadamente corada. As tendências de beleza agora estão se voltando para looks mais ousados. Após a era da maquiagem quase imperceptível, é hora de apostar em visuais mais vibrantes, texturizados e marcantes. O blush vermelho se encaixa perfeitamente nesse desejo de trazer a cor de volta ao centro da maquiagem. Ele não busca necessariamente a sutileza: adiciona personalidade à tez, mantendo um resultado naturalmente luminoso quando aplicado corretamente.

Por que o vermelho pode ser surpreendentemente natural

O batom vermelho pode ser impactante na embalagem, mas seu efeito na pele pode ser muito mais suave. Essa cor lembra o rubor natural que as bochechas adquirem quando aquecidas pelo frio, pela atividade física ou por uma caminhada ao ar livre. O segredo? Quantidade. Um toque de produto bem esfumado pode proporcionar um brilho saudável sem criar uma aparência artificial. O objetivo aqui não é alcançar bochechas intensamente vermelhas, mas simplesmente iluminar a tez com um toque de cor.

Qual tonalidade você deve escolher de acordo com o seu tom de pele?

Assim como acontece com todas as cores de maquiagem, o vermelho apresenta uma infinidade de variações.

Quem tem pele clara pode optar por vermelhos suaves, ligeiramente framboesa ou tijolo claro, para manter um resultado delicado.

Tons de pele médios a oliva são particularmente valorizados por cores como terracota ou tijolo. O calor dessas tonalidades ilumina instantaneamente o rosto.

Para tons de pele mais escuros, é possível ousar usar vermelhos mais profundos, como granada, bordô ou tons inspirados em frutas negras. Essas cores adicionam profundidade e criam um belo contraste com a pele.

A técnica correta: comece devagar

Com blush vermelho, o ideal é usar a abordagem "menos é mais". Para um blush cremoso, pegue uma quantidade muito pequena com o dedo. Com um blush em pó, retire o excesso do pincel antes de aplicar. Aplique a cor nas maçãs do rosto e esfume imediatamente.

Se você deseja mais intensidade, adicione mais produto gradualmente em vez de tentar corrigir um resultado muito pesado. Para um brilho saudável e fresco, como se você tivesse acabado de voltar de uma caminhada ao ar livre, você também pode esfumar levemente a cor em direção à ponte do nariz. Essa técnica, vista nas passarelas, proporciona um acabamento natural e sem esforço.

As texturas mais fáceis de domar

Se o vermelho ainda lhe parece um pouco intimidante, as texturas cremosas e líquidas podem ser ótimas aliadas. Elas se misturam facilmente à pele e permitem um controle mais simples da intensidade. Você também pode aplicar um toque leve de vermelho antes de um blush mais suave. Essa sobreposição permite que você aproveite a profundidade do vermelho, obtendo um resultado mais sutil.

E se você preferir não usá-los?

Claro, nenhuma tendência de beleza é obrigatória. Você não precisa de blush para ficar bonita, nem de maquiagem para se sentir bem consigo mesma. Um rosto natural, com suas cores, texturas e características únicas, é igualmente válido. O blush vermelho é simplesmente uma nova opção para quem gosta de experimentar com a aparência. É uma tendência para experimentar se te agradar, para adaptar ao seu estilo… ou para deixar de lado sem culpa.

Em última análise, sua principal lição é muito simples: ouse usar cores se você gosta delas, mas acima de tudo, faça com que elas reflitam quem você é.