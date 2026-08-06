Este tipo de manicure está se tornando o item indispensável da temporada.

Inventar
Léa Michel
Photo d'illustration : Ari Roberts / Pexels

Após anos dominados por formas arredondadas e acabamentos discretos, uma nova silhueta está de volta. Mais gráfica, mais assertiva e ainda elegante, a manicure quadrada é o formato para ficar de olho neste verão. Uma tendência inspirada nos anos 2000, revisitada com um toque mais moderno.

O grande retorno de um estilo cheio de personalidade.

Unhas com contornos suaves e cores quase invisíveis reinaram absolutas por muito tempo. Hoje, é hora de mudar com um formato que se destaca: a unha quadrada. Com sua borda reta, linha limpa e estrutura bem definida, essa manicure oferece um efeito chique sem exigir uma rotina complicada. Seu segredo? Proporciona um resultado limpo, elegante e facilmente personalizável, seja para um visual minimalista ou para designs mais originais.

Quadrado ou oval: uma diferença sutil, mas essencial.

Nem todas as formas quadradas são iguais.

  • O formato squoval, uma mistura de "quadrado" e "oval", mantém a essência do quadrado, mas com cantos ligeiramente arredondados. Oferece um visual mais suave e natural, especialmente apreciado em unhas curtas.
  • O quadrado perfeito, por outro lado, aposta em ângulos retos e uma geometria arrojada. É essa versão mais estruturada que está chamando a atenção nesta temporada, mesmo que sua versão mais suave continue sendo uma excelente opção para quem prefere um acabamento mais delicado.

Um formato que valoriza diversos estilos de unhas.

A unha quadrada é particularmente adequada para unhas de comprimento médio a longo, onde seu formato pode ser plenamente expresso. Ela também destaca lindamente leitos ungueais estreitos e uniformes, criando uma impressão de harmonia. Se suas unhas forem muito curtas, o resultado naturalmente se aproximará de um formato oval arredondado. Para dedos finos, uma versão ligeiramente mais suave pode proporcionar equilíbrio visual, mantendo a estrutura característica da tendência.

Como acontece com todas as tendências de beleza, o mais importante é escolher o que você gosta e o que combina com você. Seja para decorar as unhas,mudar o formato ou simplesmente deixá-las naturais, todas as opções são válidas. Uma tendência é uma inspiração, nunca uma obrigação.

O segredo para um quadrado perfeito: preenchimento preciso.

Para obter um formato quadrado perfeito, a técnica é fundamental. A lima deve criar uma borda perfeitamente reta com movimentos suaves e precisos. As laterais são então moldadas para manter ângulos limpos e equilibrados. Movimentos controlados são preferíveis a um movimento de vaivém excessivamente vigoroso, que pode enfraquecer a unha. Um toque final com um bloco polidor refina os contornos e cria uma superfície harmoniosa.

Cutículas: um passo de beleza que não deve ser esquecido.

Uma manicure bonita não se resume apenas ao formato da unha. A preparação também desempenha um papel crucial. Cutículas bem empurradas expõem a base da unha e criam a ilusão de maior comprimento. Este pequeno passo faz toda a diferença: resulta num visual mais limpo e acentua o formato quadrado. Um toque simples que transforma completamente a aparência da manicure.

No fim das contas, a unha quadrada é atraente porque combina com muitos estilos: cores sólidas, uma manicure francesa moderna, tons vibrantes ou detalhes criativos. No entanto, a manicure mais bonita é sempre aquela com a qual você se sente confortável. Se você prefere formatos redondos, unhas curtas, cores suaves ou até mesmo unhas naturais, tudo bem também.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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