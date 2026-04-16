O Halloween está chegando, e a maquiagem de bruxa é uma das fantasias mais populares todos os anos. Atemporal, esse visual transcende décadas sem jamais perder seu encanto.

A boa notícia? É adequado para todos os níveis de habilidade e perfis, desde iniciantes até entusiastas da maquiagem. Não é necessário um kit profissional para obter resultados impressionantes.

Com alguns produtos simples e muita criatividade, vamos guiá-la pelas melhores ideias para incorporar a bruxa perfeita, desde o visual mais simples até o mais elaborado.

Como criar uma maquiagem de bruxa simples e eficaz para o Halloween?

A grande vantagem da maquiagem de bruxa para o Halloween é a sua encantadora simplicidade. Para iniciantes ou para quem tem pouco tempo, alguns passos simples são suficientes para transformar um rosto comum em algo verdadeiramente impressionante.

Comece por clarear a pele com uma base bem clara ou pó branco, para obter aquele aspecto pálido característico. Em seguida, crie um efeito esfumado aplicando generosamente lápis preto ao redor dos olhos.

Prolongue seus cílios com pequenas patas de aranha desenhadas com delineador e aplique cílios postiços para maior intensidade. Finalize com um batom preto intenso e opaco, e pronto!

Essa maquiagem de última hora só precisa de produtos do dia a dia, sendo a opção ideal para todos os formatos de rosto e desejos.

Maquilhagem de bruxa moderna e encantadora: os efeitos indispensáveis em 2024

Brilho escuro e toques de néon

Para quem quer ir além, as tendências de 2024 oferecem um campo fértil para experimentações. O glitter escuro aplicado nas pálpebras ou têmporas cria um efeito que é ao mesmo tempo glamoroso e misterioso.

Toques de néon , verde elétrico ou roxo vibrante conferem uma dimensão moderna e surpreendente ao visual tradicional.

Efeitos dramáticos para um resultado impactante.

As lentes de contato continuam sendo um dos acessórios mais eficazes para um visual verdadeiramente cativante. Combinadas com lábios pretos foscos e uma tez muito clara, criam um contraste impressionante.

Os mais ousados podem até desenhar símbolos místicos nas bochechas ou na testa, ou simular cicatrizes falsas usando látex.

O sangue falso feito em casa, com o mesmo látex, aumenta o aspecto dramático com um acabamento muito realista.

Combine vários desses efeitos para um resultado verdadeiramente impactante.

Uma maquiagem de bruxa inspirada na cultura pop.

A cultura pop está repleta de heroínas encantadoras que podem influenciar nossas escolhas de maquiagem.

Sabrina Spellman , em O Mundo Sombrio de Sabrina, personifica uma bruxa elegante com lábios vermelhos intensos e um olhar penetrante, ao mesmo tempo frio e sofisticado.

Yennefer, de The Witcher , por outro lado, oferece uma aparência mais sombria e poderosa, com olhos muito marcantes e pele luminosa, porém fria.

As bruxas de American Horror Story: Coven são outra referência essencial, com sua estética totalmente preta, elegante e ameaçadora ao mesmo tempo.

Inspirar-se nesses personagens icônicos permite uma adaptação precisa das cores, da intensidade do olhar e dos detalhes da maquiagem. O resultado ganha coerência quando o figurino e a maquiagem são concebidos em conjunto.

Maquiagem de bruxa de Salem: um visual dramático e complexo.

Os julgamentos das bruxas de Salem representam uma fonte de inspiração historicamente carregada. Vale lembrar que os julgamentos de Salem ocorreram em 1692, deixando uma marca indelével no imaginário coletivo em torno da figura da bruxa.

Este contexto permite uma maquilhagem particularmente dramática e intensa.

Para este visual complexo de bruxa , a tez deve ser extremamente pálida, quase fantasmagórica.

Os olhos são representados em tons muito escuros, com detalhes góticos marcantes ao redor das pálpebras e abaixo das sobrancelhas.

As cicatrizes falsas criadas com látex e alguns toques de sangue falso realçam o aspecto atormentado. Este estilo exige um pouco mais de paciência, mas o resultado final é absolutamente impressionante.

Maquiagem de bruxa com glitter e strass para um visual encantador.

Quem disse que uma bruxa não pode ser glamorosa? Glitter e strass transformam uma maquiagem assustadora em algo verdadeiramente encantador.

Posicionados no canto interno dos olhos ou nas maçãs do rosto, os strass capturam a luz de forma espetacular.

O brilho escuro , misturado com tons de ameixa ou vinho, realça o visual sem sobrecarregar o efeito geral.

Esta versão mais glamorosa da fantasia de bruxa é perfeita para quem deseja combinar mistério e elegância.

O contraste entre o brilho do glitter e a profundidade dos tons escuros produz um efeito visual muito moderno e elegante.

Ideias de maquiagem de bruxa em verde e preto, laranja e preto: brincando com as cores

As combinações de cores típicas do Halloween merecem uma análise mais detalhada. Verde e preto formam a dupla mais icônica para maquiagem de bruxa: o verde é aplicado nas pálpebras ou maçãs do rosto, enquanto o preto define os olhos e os lábios.

A combinação de laranja e preto evoca abóboras e teias de aranha, criando um visual festivo e misterioso ao mesmo tempo.

Para harmonizar essas cores no rosto, recomendamos escolher uma área principal para destacar, como os olhos ou os lábios, e deixar as outras mais discretas. Alguns toques de laranja neon nas têmporas podem ser suficientes para criar um contraste marcante.

Como fazer uma fantasia de bruxa caseira que combine com a sua maquiagem?

Uma fantasia feita em casa e bem planejada aumenta muito o impacto da maquiagem. Dependendo das suas habilidades de costura, os projetos variam: um vestido preto simples, feito com algumas costuras básicas, já pode produzir um resultado muito convincente.

Os mais experientes se dedicarão a criações mais elaboradas, com capas e detalhes góticos costurados à mão.

Os acessórios desempenham um papel crucial na criação de uma fantasia harmoniosa: um chapéu pontudo, uma vassoura em miniatura e detalhes inspirados em teias de aranha. Recomendamos coordenar as cores da fantasia e da maquiagem desde o início.

Um olhar intenso com reflexos violeta combina melhor com um vestido escuro do que com uma roupa colorida.

Note-se que, de acordo com um estudo de 2023, o Halloween gera mais de 12 mil milhões de dólares em gastos nos Estados Unidos, o que comprova que o cuidado com as fantasias continua a ser uma prioridade para milhões de pessoas.