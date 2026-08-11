Como usar um pó matificante para uma tez luminosa e confortável?

O pó matificante às vezes tem má fama: tez congelada, pele seca e linhas finas mais visíveis… Quando usado corretamente, no entanto, pode proporcionar mais conforto e uma maquiagem mais duradoura. E, acima de tudo, não precisa transformar sua pele em uma superfície perfeitamente lisa: sua tez pode se mover, evoluir e permanecer natural.

Qual é a verdadeira função do pó matificante?

Para começar, vamos esclarecer uma coisa. O pó matificante não é base nem corretivo. Ele não serve para cobrir imperfeições, mas principalmente para absorver o excesso de oleosidade da pele e selar produtos cremosos aplicados anteriormente. Portanto, o ideal é aplicá-lo ao final da sua rotina de maquiagem, depois que a sua pele já estiver perfeita.

Não precisa passar pó no rosto todo.

Provavelmente, este é o reflexo que faz a maior diferença no resultado: você não precisa cobrir cada centímetro quadrado da pele. Concentre o pó nas áreas que tendem a ficar brilhantes, geralmente a testa, o nariz e o queixo. Por outro lado, as bochechas ou a área abaixo dos olhos podem ser deixadas com um aspecto mais natural. Essas áreas geralmente precisam manter mais a elasticidade para preservar uma aparência fresca e radiante. A ideia não é eliminar todos os vestígios de luz, mas simplesmente controlar o brilho onde você deseja.

A ferramenta certa faz toda a diferença.

Para um acabamento leve, opte por um pincel grande com cerdas macias. Ele aplica uma camada sutil de produto e é particularmente adequado para o uso diário. Se você busca maior duração, especialmente ao longo do dia, uma esponja de pó pode ser uma boa opção. Ela deposita mais pó e, portanto, é ideal quando a pele está muito oleosa. Em ambos os casos, lembre-se de remover o excesso antes de tocar o rosto. Basta dar leves batidinhas no dorso da mão.

Um gesto leve, no momento certo.

O pó vem depois da base e do corretivo. Basta deixar essas texturas assentarem, mantendo-as macias. Com um pincel, aplique o pó suavemente sobre a pele sem esfregar. Com uma esponja de pó, pressione levemente e depois levante. O objetivo é selar a maquiagem, não removê-la. Movimentos muito bruscos podem deslocar a base e criar manchas. Portanto, delicadeza e leveza são suas melhores aliadas.

E se você simplesmente não usasse pó?

Essa também é uma opção. O pó matificante não é absolutamente necessário para uma pele bonita. Uma pele "perfeita" ou "impecável" não existe no dia a dia. Entre retoques, filtros, Photoshop e imagens altamente editadas, é fácil esquecer que a pele real tem textura. Ela muda ao longo do dia, revelando poros, rugas, manchas ou marcas. E isso é perfeitamente normal.

Sua pele não precisa ser "invisível" para ser bonita. O pó matificante pode ser um ótimo aliado se você gosta do efeito e do conforto que ele proporciona, mas não deve se tornar a norma. A melhor maquiagem é, acima de tudo, aquela com a qual você se sente confortável: com uma cobertura total de pó, alguns pontos de luz ou sem pó nenhum.

Por fim, concentre-se nas áreas brilhantes, use uma pequena quantidade de produto e aplique com movimentos leves. O restante pode ser deixado como está. Afinal, uma pele com aparência natural não é uma pele sem textura: é uma pele que reflete a sua personalidade.