Este passo, antes de aplicar a maquiagem, é essencial para uma melhor fixação.

Antes mesmo de pegar seus pincéis, um passo simples pode mudar tudo. E a boa notícia é: é adequado para todos os tipos de pele, quer você use maquiagem todos os dias... ou apenas ocasionalmente.

A maquiagem começa antes da primeira pincelada.

Uma base que acumula nas linhas de expressão, um corretivo que evidencia imperfeições ou um pó que desaparece rapidamente não significa necessariamente que seus produtos sejam inadequados. Muitas vezes, tudo se resume à preparação da pele. Uma pele limpa e hidratada proporciona uma superfície mais uniforme, permitindo que as texturas sejam aplicadas com mais facilidade e se misturem perfeitamente.

Por outro lado, a pele desidratada ou insuficientemente preparada pode tornar a maquiagem menos uniforme e reduzir sua duração ao longo do dia. Resumindo, alguns minutos dedicados à sua rotina podem fazer toda a diferença no resultado final.

O erro que pode comprometer o visual.

Hidratar a pele é um excelente hábito, mas ainda é preciso deixar o produto agir. Aplicar a base logo após o hidratante é um erro comum. Se o hidratante ainda não foi absorvido, os produtos de maquiagem podem escorrer da pele em vez de aderir corretamente. O resultado: sua pele muda mais rapidamente e perde o viço com o tempo. A abordagem correta? Espere alguns minutos antes de começar a maquiagem. Esse curto período de espera permite que o produto seja absorvido e promove uma aplicação mais uniforme.

Primer, um reforço frequentemente subestimado

Frequentemente considerado um produto opcional, a base de maquiagem, também chamada de "primer", pode na verdade melhorar o acabamento da sua maquiagem. Ela cria uma camada entre a pele e a base, ajuda a suavizar visualmente a textura da pele e pode minimizar a aparência dos poros.

Dependendo da sua fórmula, também pode reduzir o brilho, proporcionar mais conforto à pele seca ou iluminar a tez para um efeito mais luminoso. Não é essencial, mas se procura uma maquilhagem que dure mais tempo, pode ser um aliado valioso.

Uma rotina para adaptar à sua pele.

Não existe uma abordagem única que sirva para todos. Cada tipo de pele tem suas próprias necessidades, e é exatamente isso que faz toda a diferença. Peles oleosas geralmente apreciam produtos leves e primers matificantes. Peles secas costumam se sentir mais confortáveis com texturas nutritivas, enquanto peles sensíveis se beneficiam de fórmulas suaves que respeitam seu equilíbrio natural. O objetivo não é usar uma infinidade de produtos, mas escolher aqueles que proporcionam uma sensação de conforto.

O mais importante: faça o que lhe parecer certo.

Limpe a pele, hidrate-a, espere alguns instantes antes de aplicar a maquiagem e, se desejar, use um primer adequado: esses passos simples podem ajudar a melhorar o acabamento e a duração da sua maquiagem. No entanto, vale lembrar que você não é obrigada a usar maquiagem.

Seja você mulher, homem ou pessoa não-binária, tenha acne ou não, a maquiagem continua sendo uma escolha pessoal, não uma necessidade. O mais importante é se sentir bem na própria pele, com ou sem produtos de beleza. Uma maquiagem bonita pode realçar a aparência, mas a autoconfiança não depende da base.

Resumindo, uma maquiagem que dura o dia todo não depende apenas da qualidade dos produtos utilizados. Uma pele limpa e bem hidratada, preparada com os cuidados adequados, costuma ser a melhor base para um resultado mais harmonioso e duradouro. E, acima de tudo, lembre-se de que maquiagem é uma escolha, nunca uma obrigação: cada um é livre para usá-la… ou não.