Esses 3 erros de maquiagem podem ser a causa do efeito "craquelado" na pele.

Você aplica a maquiagem com cuidado pela manhã, mas algumas horas depois sua pele parece mais pesada, menos uniforme e a base acentua certas áreas? Não se preocupe, isso não é inevitável. Embora a maquiagem mude naturalmente ao longo do dia, alguns hábitos podem acentuar esse efeito "pesado". A boa notícia é: são fáceis de corrigir.

Primeiro, um ponto importante: sua pele está viva.

Antes de se sentir culpada ou questionar sua base favorita, lembre-se de uma coisa: é perfeitamente normal que a maquiagem mude ao longo do dia. Sua pele não é um filtro de Photoshop, nem a pele de um personagem de filme. Ela está viva, produz sebo, desidrata, sorri, fala… e a maquiagem acompanha essas mudanças naturalmente.

A menos que você aplique várias camadas de produtos ultra-fixadores, é impossível manter uma pele perfeitamente lisa o dia todo. No entanto, alguns truques podem evitar que a maquiagem acumule nas linhas de expressão ou fique pesada. O primeiro é escolher produtos adequados às necessidades da sua pele. Essa é a base para um acabamento impecável.

Erro nº 1: Negligenciar a hidratação

Este é provavelmente o erro mais comum. Quando a pele está desidratada, pequenas áreas ressecadas aparecem na superfície. A base, então, adere de forma irregular a essas áreas, criando acúmulos de produto, especialmente ao redor do nariz ou no queixo.

Qual a melhor abordagem? Aplique um hidratante adequado ao seu tipo de pele antes da maquiagem e espere de dois a três minutos. Essa pequena espera permite que o hidratante seja absorvido corretamente. Se você aplicar a base imediatamente, as texturas podem se misturar, o que pode comprometer a duração e o acabamento.

Erro nº 2: Tentar camuflar tudo com mais produto

Ao se deparar com vermelhidão ou uma espinha, a tentação é adicionar mais uma camada de base, depois um pouco de corretivo, antes de selar tudo com pó. No entanto, é justamente isso que costuma resultar naquele aspecto pesado e "craquelado" característico.

Uma técnica mais eficaz é aplicar uma camada fina de base em todo o rosto e, em seguida, realçar apenas as áreas que realmente precisam. Ao dar leves batidinhas com o produto em vez de espalhá-lo, as texturas se misturam de forma muito mais natural com a pele.

Erro nº 3: Aplicar pó em todo o rosto.

O pó é um excelente aliado… desde que usado com moderação. Aplicá-lo nas bochechas ou sob os olhos quando não é necessário pode criar uma aparência mais seca e acentuar linhas finas ou rugas naturais da pele.

Idealmente, reserve o pó para as áreas que tendem a ficar brilhantes, geralmente a zona T (testa, nariz e queixo). Use um pincel grande e leve para aplicar uma névoa fina de produto, em vez de pressionar uma grande quantidade de pó no rosto.

Como corrigir o efeito "bolinho" em poucos minutos?

Se a sua maquiagem já começou a craquelar, não precisa começar tudo de novo. Algumas borrifadas de água com um frasco spray, mantidas a uma distância segura, podem restaurar a elasticidade do produto. Em seguida, dê leves batidinhas no rosto com uma esponja levemente úmida para espalhar a maquiagem. O segredo é evitar esfregar: uma leve pressão é suficiente para obter um acabamento mais natural.

O detalhe em que nem sempre pensamos

Pincéis e esponjas desempenham um papel tão importante quanto os produtos utilizados. Quando estão cobertos de resíduos de maquiagem, aplicam o produto de maneira menos uniforme, podendo causar acúmulo de produto ou linhas. Limpá-los uma vez por semana geralmente é suficiente para manter uma aplicação mais uniforme.

Em última análise, o efeito "pesado" raramente se deve à base em si. Depende principalmente da preparação da pele, da quantidade de produto aplicada e de como cada textura é utilizada. Ao hidratar a pele, optar por camadas finas e aplicar os produtos apenas onde necessário, você maximiza suas chances de desfrutar de uma tez radiante por mais tempo... permitindo que sua pele respire naturalmente.