Esses 3 erros de maquiagem podem ser a causa do efeito "craquelado" na pele.

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Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : jcomp / Design by Magnific

Você aplica a maquiagem com cuidado pela manhã, mas algumas horas depois sua pele parece mais pesada, menos uniforme e a base acentua certas áreas? Não se preocupe, isso não é inevitável. Embora a maquiagem mude naturalmente ao longo do dia, alguns hábitos podem acentuar esse efeito "pesado". A boa notícia é: são fáceis de corrigir.

Primeiro, um ponto importante: sua pele está viva.

Antes de se sentir culpada ou questionar sua base favorita, lembre-se de uma coisa: é perfeitamente normal que a maquiagem mude ao longo do dia. Sua pele não é um filtro de Photoshop, nem a pele de um personagem de filme. Ela está viva, produz sebo, desidrata, sorri, fala… e a maquiagem acompanha essas mudanças naturalmente.

A menos que você aplique várias camadas de produtos ultra-fixadores, é impossível manter uma pele perfeitamente lisa o dia todo. No entanto, alguns truques podem evitar que a maquiagem acumule nas linhas de expressão ou fique pesada. O primeiro é escolher produtos adequados às necessidades da sua pele. Essa é a base para um acabamento impecável.

Erro nº 1: Negligenciar a hidratação

Este é provavelmente o erro mais comum. Quando a pele está desidratada, pequenas áreas ressecadas aparecem na superfície. A base, então, adere de forma irregular a essas áreas, criando acúmulos de produto, especialmente ao redor do nariz ou no queixo.

Qual a melhor abordagem? Aplique um hidratante adequado ao seu tipo de pele antes da maquiagem e espere de dois a três minutos. Essa pequena espera permite que o hidratante seja absorvido corretamente. Se você aplicar a base imediatamente, as texturas podem se misturar, o que pode comprometer a duração e o acabamento.

Erro nº 2: Tentar camuflar tudo com mais produto

Ao se deparar com vermelhidão ou uma espinha, a tentação é adicionar mais uma camada de base, depois um pouco de corretivo, antes de selar tudo com pó. No entanto, é justamente isso que costuma resultar naquele aspecto pesado e "craquelado" característico.

Uma técnica mais eficaz é aplicar uma camada fina de base em todo o rosto e, em seguida, realçar apenas as áreas que realmente precisam. Ao dar leves batidinhas com o produto em vez de espalhá-lo, as texturas se misturam de forma muito mais natural com a pele.

Erro nº 3: Aplicar pó em todo o rosto.

O pó é um excelente aliado… desde que usado com moderação. Aplicá-lo nas bochechas ou sob os olhos quando não é necessário pode criar uma aparência mais seca e acentuar linhas finas ou rugas naturais da pele.

Idealmente, reserve o pó para as áreas que tendem a ficar brilhantes, geralmente a zona T (testa, nariz e queixo). Use um pincel grande e leve para aplicar uma névoa fina de produto, em vez de pressionar uma grande quantidade de pó no rosto.

Como corrigir o efeito "bolinho" em poucos minutos?

Se a sua maquiagem já começou a craquelar, não precisa começar tudo de novo. Algumas borrifadas de água com um frasco spray, mantidas a uma distância segura, podem restaurar a elasticidade do produto. Em seguida, dê leves batidinhas no rosto com uma esponja levemente úmida para espalhar a maquiagem. O segredo é evitar esfregar: uma leve pressão é suficiente para obter um acabamento mais natural.

O detalhe em que nem sempre pensamos

Pincéis e esponjas desempenham um papel tão importante quanto os produtos utilizados. Quando estão cobertos de resíduos de maquiagem, aplicam o produto de maneira menos uniforme, podendo causar acúmulo de produto ou linhas. Limpá-los uma vez por semana geralmente é suficiente para manter uma aplicação mais uniforme.

Em última análise, o efeito "pesado" raramente se deve à base em si. Depende principalmente da preparação da pele, da quantidade de produto aplicada e de como cada textura é utilizada. Ao hidratar a pele, optar por camadas finas e aplicar os produtos apenas onde necessário, você maximiza suas chances de desfrutar de uma tez radiante por mais tempo... permitindo que sua pele respire naturalmente.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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