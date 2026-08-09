Os "lábios mordidos" estão surgindo como a tendência de beleza do outono de 2026.

Esqueça os contornos ultraprecisos e os lábios impecavelmente desenhados: a tendência dos "lábios mordidos" abraça o efeito borrado, a cor difusa e aquele aspecto ligeiramente imperfeito que a torna tão charmosa.

Uma mordida na boca que se tornou um fenômeno global.

Por trás desse nome em inglês, esconde-se uma ideia tipicamente francesa: o "lábio mordido". O princípio? Dar aos lábios um toque de cor como se você tivesse acabado de morder uma fruta suculenta, sem buscar um resultado perfeitamente definido. Essa estética não é exatamente nova. Faz parte de uma longa tradição de beleza francesa, onde lábios coloridos, porém aplicados de forma sutil, sempre foram populares. Adotada e amplamente popularizada por criadores de conteúdo de língua inglesa, agora está por toda parte e promete se tornar um dos looks de maquiagem característicos do outono de 2026.

Lábios mordidos ou lábios borrados: qual a diferença?

À primeira vista, as duas tendências podem parecer semelhantes. Em ambos os casos, o contorno dos lábios perde o seu aspecto gráfico e dá lugar a um visual mais suave. No entanto, a sua execução não é exatamente a mesma.

Com um efeito esfumado clássico, a cor geralmente se difunde de maneira bastante uniforme por toda a boca.

Para lábios com aspecto "mordido", o segredo está no degradê: a cor é mais intensa no centro e vai clareando gradualmente em direção às extremidades. Inspirado principalmente nas técnicas de maquiagem coreanas, esse método cria uma linda sensação de volume sem a necessidade de um contorno labial preciso. O resultado: lábios vibrantes, frescos e propositalmente "imperfeitos".

Cores perfeitas para o outono

A estação parece ter sido feita sob medida para essa tendência. Tons inspirados em frutas vermelhas naturalmente ganham destaque: framboesa, amora, ameixa levemente suavizada… sem esquecer os marrons quentes e os vermelhos mais discretos. Essas tonalidades profundas complementam particularmente bem os looks outonais e podem ser facilmente ajustadas para alcançar a intensidade desejada. E boas notícias para quem ama maquiagem descomplicada: aqui, não é preciso procurar a menor imperfeição. O efeito é propositalmente difuso, então uma cor que desbota ao longo do dia pode até adicionar charme ao resultado.

Como conseguir o efeito de "lábios mordidos" em três passos?

Primeiramente, prepare seus lábios. Um esfoliante suave, seguido de um bálsamo nutritivo, suavizará a superfície e evitará que a cor se acumule em áreas ressecadas, o que é especialmente comum quando as temperaturas caem. Em seguida, aplique a cor no centro dos lábios. Não é necessário aplicar em toda a superfície: o efeito degradê é o que faz a diferença.

Com o dedo, espalhe o produto suavemente para fora, criando uma transição gradual. O toque final: um pouco de bálsamo labial no centro dos lábios para conforto e definição. Tintas labiais, bálsamos labiais com cor e lápis labiais cremosos e fáceis de esfumar são especialmente indicados para essa técnica.

Uma tendência que agrada a todos os tipos de boca.

A outra boa notícia é que os "lábios mordidos" não se limitam a um formato específico de lábios. A tendência também funciona maravilhosamente com maquiagem minimalista: pele luminosa, olhos discretos e lábios com cor suave. Claro que nada impede que você intensifique ou adapte o visual ao seu gosto.

E se você não a seguisse?

Talvez o mais importante a lembrar seja que uma tendência de beleza é uma sugestão, nunca uma obrigação. Você pode experimentar os "lábios mordidos", adaptá-los, reinterpretá-los... ou simplesmente deixá-los passar. Você também pode optar por não usar maquiagem. Seja você jovem, quarentona, sessentão ou mais velha, independentemente do seu gênero, seu rosto não precisa provar nada. A maquiagem pode ser um parque de diversões, um prazer, um hábito, ou simplesmente não ser um hábito.

E, por fim, os "lábios mordidos" podem ter encontrado aí seu melhor argumento: eles incentivam menos controle sobre a aparência e mais experimentação com cores, sem buscar a perfeição.