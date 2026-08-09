Os "lábios mordidos" estão surgindo como a tendência de beleza do outono de 2026.

Inventar
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Valeria Boltneva / Pexels

Esqueça os contornos ultraprecisos e os lábios impecavelmente desenhados: a tendência dos "lábios mordidos" abraça o efeito borrado, a cor difusa e aquele aspecto ligeiramente imperfeito que a torna tão charmosa.

Uma mordida na boca que se tornou um fenômeno global.

Por trás desse nome em inglês, esconde-se uma ideia tipicamente francesa: o "lábio mordido". O princípio? Dar aos lábios um toque de cor como se você tivesse acabado de morder uma fruta suculenta, sem buscar um resultado perfeitamente definido. Essa estética não é exatamente nova. Faz parte de uma longa tradição de beleza francesa, onde lábios coloridos, porém aplicados de forma sutil, sempre foram populares. Adotada e amplamente popularizada por criadores de conteúdo de língua inglesa, agora está por toda parte e promete se tornar um dos looks de maquiagem característicos do outono de 2026.

@aliciabreuer0 Truque para lábios mordidos 💋 lábios volumosos sem esforço Usando: Batom Pazzaz da @Charlotte Tilbury @rabanne ♬ som original - yonces_soldier

Lábios mordidos ou lábios borrados: qual a diferença?

À primeira vista, as duas tendências podem parecer semelhantes. Em ambos os casos, o contorno dos lábios perde o seu aspecto gráfico e dá lugar a um visual mais suave. No entanto, a sua execução não é exatamente a mesma.

  • Com um efeito esfumado clássico, a cor geralmente se difunde de maneira bastante uniforme por toda a boca.
  • Para lábios com aspecto "mordido", o segredo está no degradê: a cor é mais intensa no centro e vai clareando gradualmente em direção às extremidades. Inspirado principalmente nas técnicas de maquiagem coreanas, esse método cria uma linda sensação de volume sem a necessidade de um contorno labial preciso. O resultado: lábios vibrantes, frescos e propositalmente "imperfeitos".

Cores perfeitas para o outono

A estação parece ter sido feita sob medida para essa tendência. Tons inspirados em frutas vermelhas naturalmente ganham destaque: framboesa, amora, ameixa levemente suavizada… sem esquecer os marrons quentes e os vermelhos mais discretos. Essas tonalidades profundas complementam particularmente bem os looks outonais e podem ser facilmente ajustadas para alcançar a intensidade desejada. E boas notícias para quem ama maquiagem descomplicada: aqui, não é preciso procurar a menor imperfeição. O efeito é propositalmente difuso, então uma cor que desbota ao longo do dia pode até adicionar charme ao resultado.

Como conseguir o efeito de "lábios mordidos" em três passos?

Primeiramente, prepare seus lábios. Um esfoliante suave, seguido de um bálsamo nutritivo, suavizará a superfície e evitará que a cor se acumule em áreas ressecadas, o que é especialmente comum quando as temperaturas caem. Em seguida, aplique a cor no centro dos lábios. Não é necessário aplicar em toda a superfície: o efeito degradê é o que faz a diferença.

Com o dedo, espalhe o produto suavemente para fora, criando uma transição gradual. O toque final: um pouco de bálsamo labial no centro dos lábios para conforto e definição. Tintas labiais, bálsamos labiais com cor e lápis labiais cremosos e fáceis de esfumar são especialmente indicados para essa técnica.

Uma tendência que agrada a todos os tipos de boca.

A outra boa notícia é que os "lábios mordidos" não se limitam a um formato específico de lábios. A tendência também funciona maravilhosamente com maquiagem minimalista: pele luminosa, olhos discretos e lábios com cor suave. Claro que nada impede que você intensifique ou adapte o visual ao seu gosto.

E se você não a seguisse?

Talvez o mais importante a lembrar seja que uma tendência de beleza é uma sugestão, nunca uma obrigação. Você pode experimentar os "lábios mordidos", adaptá-los, reinterpretá-los... ou simplesmente deixá-los passar. Você também pode optar por não usar maquiagem. Seja você jovem, quarentona, sessentão ou mais velha, independentemente do seu gênero, seu rosto não precisa provar nada. A maquiagem pode ser um parque de diversões, um prazer, um hábito, ou simplesmente não ser um hábito.

E, por fim, os "lábios mordidos" podem ter encontrado aí seu melhor argumento: eles incentivam menos controle sobre a aparência e mais experimentação com cores, sem buscar a perfeição.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
Article précédent
Este tipo de manicure está se tornando o item indispensável da temporada.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Este tipo de manicure está se tornando o item indispensável da temporada.

Após anos dominados por formas arredondadas e acabamentos discretos, uma nova silhueta está de volta. Mais gráfica, mais...

Esses 3 erros de maquiagem podem ser a causa do efeito "craquelado" na pele.

Você aplica a maquiagem com cuidado pela manhã, mas algumas horas depois sua pele parece mais pesada, menos...

Por que os efeitos de "desfoque" nos lábios estão gradualmente substituindo os contornos ultradefinidos?

Durante anos, os lábios perfeitamente definidos dominaram as tendências de beleza. Hoje, uma nova abordagem está ganhando terreno:...

Essas tendências de maquiagem vão ser um sucesso neste outono de 2026.

Após várias temporadas em que a maquiagem discreta reinou absoluta, o outono de 2026 promete ser mais ousado....

Como escolher a base ideal de acordo com o seu tipo de pele.

A base não é obrigatória. Seja para uma pele impecável ou para deixá-la respirar, não existem regras rígidas....

Este passo, antes de aplicar a maquiagem, é essencial para uma melhor fixação.

Antes mesmo de pegar seus pincéis, um passo simples pode mudar tudo. E a boa notícia é: é...