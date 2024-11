Cortisol Face : voici comment échapper à cette tendance TikTok toxique et aimer son visage tel qu’il est

TikTok ne cesse de voir émerger de nouvelles tendances beauté, mais celle-ci pourrait bien être l’une des plus pires à ce jour. La « Cortisol Face » met en lumière une obsession grandissante pour l’apparence du visage, spécialement lorsqu’il est bouffi ou marqué par la fatigue. Certaines influenceuses beauté traquent la moindre rondeur, attribuant ces changements au stress et à son effet supposé sur l’accumulation de cortisol, l’hormone du stress. Mais derrière cette tendance se cache une mécanique pernicieuse, une sorte de « nouvel impératif esthétique » qui encourage une course constante pour un visage toujours plus fin, toujours plus « sculpté ». Chez The Body Optimist, on dit stop à cette injonction toxique et aux complexes qu’elle crée ! Voici comment échapper à cette tendance TikTok toxique et aimer son visage tel qu’il est.

La « Cortisol Face », d’où ça vient ?

La « Cortisol Face » (visage de cortisol), ou le « moon face » (visage de lune), est un terme de plus en plus employé sur TikTok pour décrire un visage qui serait « bouffi » en raison d’un excès de cortisol, l’hormone du stress. Les adeptes de cette tendance font en effet référence au cortisol comme le méchant responsable de leur apparence lorsqu’elles se sentent moins bien dans leur peau, leur visage semblant parfois un peu plus rond, peut-être un peu gonflé au réveil.

En réalité, il y a aucun aspect santé dans les vidéos TikTok qui abordent ce phénomène. Les influenceuses beauté y voient une opportunité d’ajouter une nouvelle obsession esthétique à la longue liste déjà présente sur la plateforme. Elles se filment alors en train de tester toutes sortes de techniques pour « dégonfler » leur visage et éviter ce look redouté. En quelques clics, on découvre un autre standard de beauté qui alimente l’anxiété autour de l’apparence.

Les techniques recommandées pour « éviter le cortisol face » sont d’ailleurs symptomatiques de cette fixation. Les influenceuses sur TikTok préconisent le gua sha (un outil de massage facial), des massages drainants pour le visage, ou encore des rituels anti-stress stricts visant à réguler les niveaux de cortisol. Ces méthodes sont vendues comme des « astuces beauté », mais elles amplifient un message inquiétant : celui que le visage naturel n’est pas assez bien tel qu’il est. Ces vidéos, si bien montées et attrayantes, font finalement croire que tout le monde devrait aspirer à un visage anguleux et fin, effaçant les traits ronds ou naturels ; alors qu’en réalité, les visages sont divers et devraient pouvoir exister sans ce genre de jugement.

Pourquoi cette tendance est-elle toxique ?

Derrière l’apparente légèreté de cette tendance, on trouve plusieurs dynamiques toxiques. D’abord, elle repose sur l’idée que le visage « parfait » est un visage fin, sans gonflements ni traits arrondis. Ensuite, elle envoie un message implicite : si votre visage change de forme en fonction de votre niveau de stress ou de fatigue, c’est quelque chose qu’il faut « réparer ». Ce type de discours alimente un cercle vicieux, où l’on cherche constamment à s’améliorer, sans jamais pouvoir être simplement soi-même.

La vérité est que les visages humains ne sont pas fixes. Ils changent au gré des émotions, de la fatigue, de l’alimentation, et bien d’autres facteurs. En poursuivant ce type d’idéal inaccessible, les adeptes de la « Cortisol Face » se condamnent à une insatisfaction permanente, car le visage parfait et immuable n’existe tout simplement pas.

Au lieu de sombrer dans cette nouvelle injonction, pourquoi ne pas opter pour une approche plus bienveillante envers soi-même ? Voici quelques astuces pour relativiser, lâcher prise, et apprendre à accepter votre visage, quel que soit son état.

Comprendre que la diversité des visages est normale

Nos visages sont aussi uniques que nos empreintes digitales. Certaines personnes ont des visages naturellement plus ronds ou plus anguleux. Et tous les visages peuvent changer légèrement en fonction des cycles hormonaux, de la météo, ou même du sommeil. Au lieu de se battre contre la nature, il est important de réaliser que cette diversité est belle et fait partie de ce qui nous rend uniques.

Faire un pas de côté par rapport aux standards imposés

Les réseaux sociaux, TikTok en tête, peuvent donner l’impression que tout le monde a un visage lisse et parfaitement symétrique. En réalité, les filtres, les angles de caméra, et les routines strictes contribuent à une image biaisée de la réalité. Essayez de vous rappeler que derrière chaque vidéo, il y a souvent des heures de préparation ou des effets qui modifient l’apparence des personnes.

Repenser la notion de beauté

La beauté est un concept subjectif qui change d’une culture à une autre, d’une époque à une autre. Si aujourd’hui on privilégie les visages sculptés, il n’en a pas toujours été ainsi, et cela changera encore. Plutôt que de suivre les standards fluctuants, pensez à explorer votre propre conception de la beauté et à l’exprimer librement, sans vous soucier des tendances.

Pratiquer la gratitude envers son corps et son visage

La gratitude peut transformer notre perception de nous-mêmes. Au lieu de focaliser sur les parties de votre visage que vous aimeriez changer, prenez un moment pour apprécier tout ce que votre corps vous permet de faire. Votre visage reflète vos émotions, vous permet de communiquer et de ressentir. Cette approche plus positive permet de créer une relation plus saine avec son reflet.

Éviter les comparaisons

Sur TikTok ou ailleurs, il est facile de tomber dans la comparaison constante. Mais rappelez-vous que ce que vous voyez en ligne est souvent soigneusement sélectionné et édité. Votre beauté est unique, et elle ne doit pas être comparée aux autres. Déconnectez-vous un peu des réseaux si vous sentez que cela vous rend anxieux.se, et concentrez-vous sur la réalité autour de vous.

Se tourner vers des pratiques de bien-être sans objectif esthétique

Les massages faciaux et les techniques de relaxation sont excellents pour le bien-être, mais ils n’ont pas besoin d’être motivés par une quête de « dégonflement ». Considérez ces rituels comme des moments de détente qui vous permettent de vous sentir mieux, plutôt qu’une manière de changer votre apparence. Profitez-en pour relâcher les tensions et prendre soin de vous, pour votre propre bien-être, et non pour correspondre à un standard esthétique.

La tendance « Cortisol Face » est un exemple parmi tant d’autres de ces nouvelles pressions esthétiques qui émergent des réseaux sociaux. Mais il est possible de choisir un autre chemin, celui de l’acceptation de soi. Vos traits sont le reflet de votre histoire, de vos émotions, et méritent d’être appréciés pour ce qu’ils sont, sans ajustement forcé ni quête de perfection ! Appréciez votre reflet, faites la paix avec lui.