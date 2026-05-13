Aos 41 anos, a cantora Delta Goodrem representará a Austrália no Festival Eurovisão da Canção 2026.

Há um ano, Delta Goodrem declarou : "Claro que participaria do Eurovision. Adoro!" Um ano depois, o negócio está fechado. A cantora australiana representará seu país em Viena no Eurovision 2026 – e as chances estão a seu favor.

Um anúncio oficial

Em 1º de março de 2026, a SBS, emissora oficial australiana, anunciou, por meio de um processo de seleção interna, que Delta Goodrem representaria a Austrália no Festival Eurovisão da Canção de 2026, em Viena, com a música "Eclipse". A canção foi composta por Delta Goodrem em parceria com Ferras AlQaisi, Jonas Myrin e Michael Fatkin. Essa seleção interna, sem votação pública, é prática comum na Austrália desde sua estreia no concurso, em 2015.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurovision Song Contest (@eurovision)

"Eclipse" - uma encenação que reflete o universo

Em um comunicado divulgado após seus primeiros ensaios no Wiener Stadthalle, Delta Goodrem descreveu sua visão artística: "Apresentar-me no palco do Eurovision é algo que sinto profundamente em meu coração, levando a Austrália comigo em cada nota e em cada momento. Eu queria que o palco se movesse como o próprio universo, abraçando luz e sombra, delicadeza e força." Ela também insistiu em usar criações de estilistas australianos, incorporando a elegância de Viena, a cidade anfitriã.

Um artista com uma trajetória considerável.

Delta Goodrem é uma das artistas australianas mais talentosas de sua geração. Ela assinou seu primeiro contrato com uma gravadora aos 15 anos, vendeu mais de 9 milhões de álbuns em todo o mundo e alcançou cinco álbuns e nove singles número um na Austrália. Ela também colaborou com Céline Dion, a cantora australiana-britânica Olivia Newton-John, o cantor americano de jazz e pop tradicional Tony Bennett e o cantor e compositor americano Michael Bolton. Na Austrália, 2,21 milhões de telespectadores assistiram ao Eurovision em 2025 – um recorde.

Um sonho expresso muito antes da seleção.

Em entrevista ao The Sun na primavera de 2025, Delta Goodrem expressou seu entusiasmo pelo concurso: "Claro que eu participaria do Eurovision. Eu adoro! Tenho ideias do que faria se participasse, com certeza." Ela descreveu uma verdadeira obsessão: "Viajei para Londres e assisti a algumas das semifinais. Adoro a criatividade de tudo. Você descobre talentos incríveis." Sua seleção pela SBS, portanto, concretizou uma aspiração claramente expressa.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por wiwibloggs (@wiwibloggs)

Um sério candidato à vitória.

Jess Carniel, pesquisadora do Festival Eurovisão da Canção e professora associada da Universidade do Sul de Queensland, considera Delta Goodrem uma forte concorrente: "Goodrem tem uma base de fãs sólida na Europa, e isso é uma vantagem considerável em uma competição onde o voto do público continua sendo crucial." Delta Goodrem se apresentará em 11º lugar na segunda semifinal do concurso, que será transmitida ao vivo em 15 de maio de 2026, às 5h da manhã (horário da Austrália Oriental).

Austrália no Eurovision: uma longa história

Desde sua estreia oficial em 2015, a Austrália enviou alguns de seus artistas mais proeminentes ao palco do Eurovision: Guy Sebastian, Dami Im (que ficou em segundo lugar em 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields e Go-Jo em 2025. A participação australiana é negociada anualmente com a União Europeia de Radiodifusão (UER), da qual a SBS é membro associado há mais de 30 anos. Delta Goodrem segue essa tradição, mas com um perfil internacional mais consolidado do que muitos de seus antecessores.

Delta Goodrem em Viena, "Eclipse" nos ouvidos de 166 milhões de telespectadores – a Austrália pode ter enviado sua participante mais experiente até hoje. Se a cantora for bem-sucedida em 15 de maio, fará história na competição. E ela já provou que sabe como escrever grandes histórias.