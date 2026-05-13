Saltos altos, vestidos, selfies: as regras do Festival de Cinema de Cannes que os convidados devem seguir.

Cultura
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Darya Sannikova / Pexels

Desfilar no tapete vermelho do Festival de Cannes é mais do que apenas exibir elegância. Por trás dos flashes, dos vestidos espetaculares e dos looks cuidadosamente selecionados, existe um conjunto rigoroso de regras que todos os convidados devem seguir. Em Cannes, o estilo é livre na essência, mas estruturado na prática — e o tapete vermelho não faz concessões.

Traje formal obrigatório: elegância acima de tudo

Para assistir às exibições oficiais, o código de vestimenta é inegociável. Os homens devem usar smoking com gravata borboleta ou gravata escura. Como alternativa, um terno preto ou azul-marinho pode ser aceito, mas sempre dentro de um contexto de traje formal.

Para as mulheres, o código de vestimenta é formal: vestido de noite, vestidinho preto, vestido de coquetel, terninho ou saia escura, ou um conjunto elegante com uma blusa sofisticada. O objetivo é claro: preservar a imagem de prestígio do Festival. A equipe da recepção é responsável por garantir o cumprimento do código e poderá negar a entrada a qualquer pessoa que não o siga.

Os tênis, que antes eram proibidos, são icônicos.

Se existe uma regra conhecida até pelo público em geral, é a dos tênis. Eles são estritamente proibidos no tapete vermelho. Os convidados devem usar sapatos elegantes, com ou sem salto. Embora algumas regras possam ter evoluído com o tempo — principalmente em relação a sapatos baixos —, os tênis continuam proibidos sem exceção.

O tapete vermelho, no entanto, já presenciou alguns momentos memoráveis: em 2016, a atriz e produtora americana Julia Roberts descalça, e em 2017, a atriz, diretora e performer americana Kristen Stewart também tirou os sapatos em sinal de protesto. Enquanto isso, o roteirista, diretor, ator e produtor americano Spike Lee foi notícia em 2021 ao aparecer de tênis.

Selfies são proibidas para preservar o tapete vermelho.

Desde 2018, selfies e o uso de smartphones são proibidos no tapete vermelho. Essa decisão foi tomada para agilizar o desfile e evitar atrasos. O objetivo é simples: manter um fluxo tranquilo e preservar a magia do momento. Dessa forma, os fotógrafos oficiais têm acesso ideal para capturar os momentos-chave, sem a competição espontânea de celulares em mãos.

Novos códigos de vestimenta: chega de nudez e excessos.

As regras se tornaram ainda mais rigorosas recentemente. Desde 2025, a nudez é explicitamente proibida no tapete vermelho e em todo o Festival. Trajes considerados muito transparentes também são alvo de restrições. A ideia é manter "uma certa consistência visual e respeitar a estrutura institucional do evento".

Silhuetas espetaculares, mas emolduradas

Trajes muito volumosos, especialmente aqueles com caudas longas, também encontram limitações quando obstruem a circulação ou dificultam a disposição dos assentos. Isso não significa o fim da criatividade, mas sim uma adaptação. Os estilistas agora trabalham em looks mais fluidos, concebidos para combinar estética e conforto de movimento. O resultado continua espetacular, porém mais funcional.

As malas também passam por inspeções.

Outra regra menos conhecida: bolsas grandes são proibidas durante as sessões de gala. Sacolas, mochilas ou itens volumosos não são permitidos nos cinemas. No entanto, um guarda-volumes permite que você deixe seus pertences perto do local, para que possa se movimentar com mais liberdade. Essa regra explica a presença quase onipresente de pequenas e elegantes carteiras de mão no tapete vermelho de Cannes.

Uma edição de 2026 em continuidade.

Para o Festival de Cannes de 2026, que acontecerá de 12 a 23 de maio no Palais des Festivals, essas regras permanecerão em vigor. Apesar de alguns ajustes e discussões a cada ano, a estrutura geral permanece inalterada. As equipes do Festival continuam a aplicar rigorosamente essas diretrizes, independentemente do nível de fama dos convidados. O objetivo continua o mesmo: preservar a identidade única do evento.

Em última análise, o Festival de Cannes impõe um equilíbrio "particular": liberdade artística nas criações, mas uma estrutura rigorosa para sua apresentação. Essa disciplina é parte integrante do mito do tapete vermelho, onde cada aparição se torna uma verdadeira linguagem de estilo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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