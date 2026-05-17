De Rosalía a Madonna, por que a estética das freiras fascina as estrelas pop?

Durante a capa de um álbum ou videoclipe, cantoras vestem o hábito de freira e aderem religiosamente a essa estética católica com seus códigos imaculados. Rosalía, Madonna, Lily Allen e Lana Del Rey já incorporaram o papel dessa mulher devota, apropriando-se desse estilo sagrado. Transformadas em retratos vivos do catolicismo, elas tiram a freira dos muros do mosteiro e a transformam em uma assinatura artística. De onde vem esse fascínio pelas vestes religiosas?

Quando as estrelas elogiam a estética católica

Em seu mais recente álbum, "Lux", a cantora Rosalía usa um véu que mal revela seus impressionantes cabelos negros. Envolta em uma espécie de crisálida branca, ela dá a impressão de ter renascido. Depois de ostentar chifres de diabo e reinterpretar todos os pecados dos textos bíblicos em "Motomami", ela se transforma em uma boa samaritana. É como se a graça a tivesse tocado milagrosamente. Para se manter coerente com essa direção artística divina, uma ruptura completa com seu EP anterior, ela também infundiu pureza em suas letras e vocais, inspirando-se na música clássica.

Antes dela, muitos outros grandes nomes da música a precederam nessa arte redentora. Madonna lançou esse movimento estético de santificação ao trazer a freira para fora do claustro. Lady Gaga trilhou o mesmo caminho de penitência e a imitou em seu videoclipe "Alejandro", combinando um hábito que cobria todo o corpo com sapatos plataforma futuristas. Rihanna, por sua vez, ofereceu uma versão completamente diferente na capa da revista Interview, com uma cruz tatuada na bochecha e um gloss labial sofisticado que destoava do hábito modesto da freira. Enquanto isso, Lana Del Rey, fiel à sua assinatura melancólica e estética vintage, lidou com esses códigos universais com mais cautela, adotando a persona de um ícone religioso.

A "freira" tornou-se quase uma celebridade relutante, um ícone da moda, uma figura inspiradora. Embora tenha nos causado arrepios em "A Freira", ela também ocupa um lugar de destaque no imaginário popular. No entanto, essas estrelas não foram tocadas repentinamente pelo Espírito Santo. Essa curiosa fascinação por mulheres que dedicam suas vidas a Deus não é resultado de revelação divina. A explicação é muito mais prosaica.

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O que essa escolha estilística sagrada revela no plano de fundo.

A "freira", tão frequentemente explorada em filmes de terror, não é apenas uma fantasia que os fãs do gênero usam na véspera de Ano Novo. Ela aparece regularmente em um mundo que é a antítese da modéstia, da austeridade e do silêncio. Reinterpretada como elemento criativo, a "boa irmã" não é simplesmente uma personificação da pureza. Embora as estrelas possam explorar sua estética, apesar do risco de blasfêmia, nem todas compartilham as mesmas intenções.

A freira personifica uma série de símbolos e valores. Em última análise, ela evoca todo um léxico: obediência, devoção ilimitada, castidade, mas também humildade e caridade. Ela é, de fato, a antítese das estrelas pop, que vivem sob os holofotes enquanto ela reza nas sombras dos mosteiros. Ela só abre a boca para receber a comunhão, enquanto as estrelas pop a usam para denunciar e gritar o que seus corações escondem. Ainda mais evocativo: ela se apaga onde os artistas contemporâneos buscam deixar uma impressão duradoura. Algumas estrelas se apoiam nessa imagem altamente visual e unificadora para melhor narrar suas experiências pessoais e reforçar o efeito de contraste. O objetivo dessa manobra? Provocar um poderoso choque estético.

As vestimentas religiosas funcionam como uma linguagem visual imediatamente compreensível. Elas condensam noções contraditórias em um único olhar: inocência e transgressão, afastamento do mundo e exposição total. Isso as torna uma ferramenta ideal para a cultura pop. Rosalía, Madonna e Sabrina Carpenter não se limitam a plagiarizar um código de vestimenta modesto. Elas retiram a "freira" de seu contexto tradicional em prol do espetáculo. "O que as estrelas adoram fazer é subverter tudo", explica Clément Laré, jornalista especializado em moda e cultura pop da Madame Figaro .

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Uma interpretação diferente de um artista para outro.

Para alguns, a estética da freira serve principalmente como uma tensão narrativa. Rosalía, por exemplo, frequentemente explora ciclos de transformação: do sagrado ao profano, do pecado à redenção, como se cada álbum fosse uma etapa de metamorfose. A vestimenta religiosa torna-se, então, um marcador de passagem, quase um traje ritual que sinaliza um "renascimento" artístico.

Para outros, a questão é mais provocativa e histórica. Madonna compreendeu muito cedo o poder dos símbolos católicos na cultura ocidental. Ao subvertê-los, ela busca não apenas chocar, mas também questionar a autoridade moral, o controle sobre os corpos das mulheres e o lugar da religião na cultura pop. O hábito de freira torna-se uma ferramenta crítica, quase política.

Numa abordagem mais estética e melancólica, Lana Del Rey utiliza esses códigos como fragmentos de imagens americanas e europeias: vitrais, véus, contemplação. Para ela, a figura religiosa não é necessariamente subversiva, mas sim nostálgica, como um pano de fundo mental que evoca uma ideia idealizada e já perdida de pureza.

Em resumo, a freira fascina a música pop porque é uma figura de contradição perfeita: silenciosa, mas visualmente muito expressiva; discreta, mas instantaneamente reconhecível. E num mundo onde tudo precisa ser visto e notado, esse contraste a torna uma fonte inesgotável de inspiração.