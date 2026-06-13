Segundo um estudo, no cinema, as mulheres com mais de 60 anos são menos representadas do que os animais.

No cinema, as mulheres mais velhas se tornaram mais raras do que animais falantes? É exatamente isso que um novo estudo britânico demonstra com conclusões inequívocas, e que diz muito sobre o espaço que a indústria continua a dar às mulheres depois dos 60 anos.

Cinco em cada cem filmes: a revelação estatística

Realizado pela campanha contra o preconceito de idade Age Without Limits e pelo Centre for Ageing Better, em parceria com a Escola de Cinema da Universidade de West London, o estudo examinou os 100 filmes de maior bilheteria lançados no Reino Unido em 2023, 2024 e 2025.

O veredito: apenas cinco dessas produções tinham uma mulher com mais de 60 anos como protagonista. Enquanto isso, vinte filmes apresentavam um animal falante no centro da trama, e seis tinham um ator chamado Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine ou Christian Friedel), conforme relatado pela Variety . Em outras palavras, nos blockbusters atuais, você tem quatro vezes mais chances de ver um personagem animal antropomórfico no papel principal do que uma mulher com mais de 60 anos.

Três anos, cem sucessos, uma conclusão inegável.

As exceções são raras, mas notáveis: Jennifer Saunders em Allelujah, Nia Vardalos em Casamento Grego 3, Diane Keaton em Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, vencedora de vários prêmios (Globo de Ouro, SAG Award, Critics' Choice Award, mas esnobada no Oscar de 2025 em favor de Mikey Madison por The Substance), e Jamie Lee Curtis em Sexta-Feira Muito Louca. Apenas cinco atrizes para representar metade da população.

E esse fenômeno não é novo. Em 2023, o estudo "Cast Aside" , conduzido pelo mesmo Centro para um Envelhecimento Melhor com base em quase 50 filmes populares lançados desde 2010, mostrou que as mulheres com 65 anos ou mais eram mais de três vezes menos representadas do que os homens da mesma faixa etária. Esse desequilíbrio, portanto, não é um fenômeno recente: faz parte de uma tendência estrutural e de longa data, totalmente abraçada pela indústria.

Quando existem, esses papéis são caricaturais e silenciosos.

Mas o problema não se limita às atrizes principais. Quando aparecem em cena, as mulheres mais velhas são, em sua grande maioria, relegadas a papéis secundários. O estudo as descreve , sem rodeios, como "passivas, patéticas, ridicularizadas por não agirem de acordo com a idade e, muitas vezes, irrelevantes para a trama principal".

Em termos de diálogo, a observação é igualmente impressionante: personagens femininas com mais de 50 anos falam 14% menos do que seus equivalentes masculinos da mesma idade. Sem presença visual, elas também são privadas da fala. Essa marginalização dupla transforma a tela em um espelho estreito, onde apenas alguns rostos — jovens, femininos ou masculinos, mas certamente não muito velhos no caso das mulheres — têm voz.

Uma indústria que "demite" atrizes com apenas 40 anos.

Essa exclusão não é segredo: as próprias atrizes vêm denunciando-a há anos. "Há um consenso na indústria de que, uma vez que você se torna atriz, por volta dos 40 anos, sua carreira acabou", resumiu Nicole Kidman. Geena Davis, fundadora do Instituto Geena Davis sobre Gênero na Mídia, concordou em entrevista à CBS News : "É muito diferente para atrizes com mais de 50 anos do que para atores da mesma idade."

A comparação é gritante. Enquanto homens mais velhos continuam sendo escalados como heróis, amantes ou mentores, frequentemente contracenando com parceiras significativamente mais jovens, as mulheres são relegadas a papéis secundários. Como se envelhecer sendo mulher ainda fosse, no inconsciente cinematográfico, uma imperfeição estética a ser escondida.

"Onde estão as nossas histórias?": A revolta das atrizes

Diante desses números, diversas vozes estão se levantando dentro da indústria. À frente dessa mobilização está Emma Thompson, de 67 anos, vencedora do Oscar e defensora declarada da campanha. "As mulheres representam metade da população e estamos envelhecendo. Então, onde estão as nossas histórias?", questiona a atriz britânica em sua declaração.

E ela continuou, em um texto que circulou amplamente: “Quanto mais velhas ficamos, mais interessantes nos tornamos. Quero ver mais filmes centrados em mulheres maduras: somos cativantes, nos identificamos com elas e já é hora de sermos o centro das histórias. Mulheres mais velhas não precisam de permissão para existir na tela. Elas já existem no mundo; cabe ao cinema acompanhar essa realidade.”

Este manifesto ecoa implicitamente os de outras figuras da indústria cinematográfica, a começar por Demi Moore, cujo papel marcante em The Substance, de Coralie Fargeat, denunciou precisamente o descarte de atrizes após certa idade. Uma voz há muito silenciada, que finalmente parece estar encontrando sua voz.

Um público exigente, uma economia cega

O aspecto mais paradoxal desse apagamento é que ele contraria as expectativas do público. De acordo com uma pesquisa paralela com 4.000 pessoas, um em cada três entrevistados acredita que não há filmes suficientes estrelados por mulheres com mais de 60 anos, um número que sobe para 39% entre as mulheres. Uma em cada seis afirma inclusive que estaria mais inclinada a ir ao cinema se uma mulher mais velha fosse a protagonista.

A disparidade é ainda mais gritante considerando que, no Reino Unido, quase um em cada cinco frequentadores de cinema tem mais de 55 anos. "A representação de atrizes mais velhas em papéis principais é tão desproporcional ao público idoso do cinema que essa falta é, francamente, insultante", afirma a Dra. Carole Easton, diretora do Centro para um Envelhecimento Melhor. Insultante, portanto — e economicamente absurdo.

Para além do cinema, um sinal enviado a toda a sociedade.

A questão essencial permanece: o que essa invisibilidade revela, além do âmbito do cinema? “Ao falhar em representar com precisão as pessoas idosas, e particularmente as mulheres idosas, a indústria cinematográfica contribui ativamente para a marginalização dos idosos na sociedade”, alerta Harriet Bailiss, co-líder da campanha. “Não é de admirar que tantas mulheres digam sentir-se invisíveis à medida que envelhecem, quando nunca se veem representadas no ecrã.”

Porque o cinema não apenas retrata o mundo: ele o molda. A cada filme que opta por colocar uma heroína de 25 anos ao lado de um herói de 60, toda uma imaginação coletiva é reencenada, ensinando-nos, cena após cena, que as mulheres são valorizadas principalmente por sua juventude e que, para elas, envelhecer equivale a desaparecer. Essa ficção, em última análise, produz efeitos muito reais no ambiente de trabalho, na vida social e até mesmo na autoestima das mulheres que envelhecem.

Numa época em que a diversidade finalmente ganha destaque, o preconceito etário — especialmente quando direcionado às mulheres — continua sendo um ponto cego na indústria cinematográfica. Ao apontar que um animal falante agora tem mais chances de conseguir um papel principal do que uma mulher de 60 anos, este estudo levanta uma questão simples, porém urgente: por quanto tempo mais o cinema fingirá não enxergar metade do seu público? As atrizes já começaram a se manifestar. Resta saber se a indústria está finalmente pronta para ouvi-las.