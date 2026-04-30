"Impossível de esquecer": o vestido de crocodilo desta modelo está chamando a atenção.

Há looks que você vê e nunca esquece. Anok Yai conseguiu isso em 23 de abril de 2026, no Time100 Gala em Nova York, com um vestido de couro texturizado dourado que viralizou instantaneamente. A modelo americana de ascendência sul-sudanesa provou mais uma vez que ela não apenas veste roupas — ela as vive.

Um vestido de couro de crocodilo com um design marcante.

Anok Yai compareceu ao gala da revista Time com as 100 pessoas mais influentes do mundo, do qual ela própria fez parte este ano, em 2026. Uma honra que ela escolheu celebrar com rara precisão estilística, recorrendo à grife Ashi Studio para um look totalmente personalizado.

A peça usada por Anok Yai era um vestido midi escultural em couro dourado com textura de crocodilo, da coleção de Alta Costura Primavera/Verão 2026 do Ashi Studio. O corpete estruturado e a gola invertida emolduravam a silhueta de Anok Yai com uma precisão quase arquitetônica. A cintura marcada e os quadris acentuados criavam uma figura de ampulheta, enquanto o acabamento brilhante do material conferia ao vestido uma aparência quase realista. Sapatos de salto alto de bico fino em couro de crocodilo completavam o look monocromático na mesma linha.

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Ashi Studio, o estúdio que ultrapassa limites.

Este vestido é da Ashi Studio, uma marca parisiense fundada por Mohammed Ashi, o primeiro estilista do Golfo a se juntar à Fédération de la Haute Couture como membro convidado em 2023. Uma casa conhecida por suas construções de alta-costura experimentais, entre escultura e vestuário – e, claramente, em perfeita harmonia com o universo visual de Anok Yai.

Um look duplo para uma noite em duas partes.

A noite se desenrolou em duas fases estilísticas distintas para Anok Yai: ao chegar, ela usava um vestido bandage índigo da Hervé Léger sobre uma saia preta, combinando estrutura e fluidez. Foi para o jantar que ela trocou esse look inicial por um vestido de crocodilo da Ashi Studio, transformando sua entrada em um verdadeiro momento fashion.

A imprensa e as redes sociais são unânimes.

Em poucas horas, as imagens circularam globalmente, gerando conversas sobre moda, arte e redes sociais. A revista Time, que a nomeou uma das 100 pessoas mais influentes de 2026, destacou sua "confiança discreta e marcante" e sua capacidade de "elevar o que veste" — uma herdeira do legado da supermodelo britânica-jamaicana Naomi Campbell e da modelo e atriz sul-sudanesa Alek Wek para uma nova geração. Para a revista Runway, esse look não apenas define uma tendência — ele "antecipa o futuro da moda no tapete vermelho".

Um vestido de crocodilo, uma silhueta escultural, uma presença que dispensa artifícios: Anok Yai transformou um evento de gala em um momento de pura moda. Impossível de esquecer, como prometido.