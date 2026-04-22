Classificada como "plus size", esta modelo cativa com um top preto de penas.

Modelos
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Figura de destaque no mundo da moda, Paloma Elsesser voltou a chamar a atenção com um look que combina ousadia e sofisticação. Compartilhado em suas redes sociais, o visual rapidamente viralizou, confirmando seu status de ícone de estilo. A peça central: um top preto inteiramente adornado com penas, que capta a luz e estrutura a silhueta com personalidade marcante.

Uma peça marcante que combina elegância e modernidade.

Com este top texturizado, Paloma Elsesser opta por uma estética dramática e sofisticada. As penas adicionam volume e movimento, transformando uma peça monocromática em uma verdadeira declaração de estilo. Essa escolha de moda está alinhada com uma tendência atual em que as texturas ganham destaque, permitindo a criação de looks expressivos sem depender de muitas cores ou acessórios.

Uma figura importante na moda inclusiva

Frequentemente associada à categoria "plus size", Paloma Elsesser transcende em muito esse rótulo. Modelo renomada, ela colaborou com inúmeras casas de moda e personifica uma profunda evolução nos padrões de beleza dentro da indústria. Através de suas escolhas de vestuário, ela defende uma visão mais livre da moda, onde todos os tipos de corpo podem usar peças marcantes, antes reservadas a normas mais restritivas.

Uma influência que redefine as regras.

Ao ousar usar looks como este top de penas, Paloma Elsesser está ajudando a redefinir o chique contemporâneo. Ela prova que ousadia estilística não é uma questão de tamanho. Sua influência vai além das redes sociais, contribuindo para uma transformação duradoura da indústria, onde diversidade e criatividade são fundamentais.

Com este visual marcante, Paloma Elsesser confirma seu papel fundamental na moda contemporânea. Combinando poder visual e uma mensagem inclusiva, ela personifica uma geração que está reinventando as regras e abrindo caminho para uma representação de estilo mais rica e diversa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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