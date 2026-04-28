"Ícone": Esta modelo plus size revive um vestido vintage esquecido.

Modelos
Fabienne Ba.
@palomija / Instagram

Às vezes, basta uma simples publicação no Instagram para trazer uma peça esquecida de volta aos holofotes da moda. Paloma Elsesser provou isso ao usar um vestido de arquivo da Prada de 2009 com uma vibe pin-up inegável, que imediatamente gerou repercussão entre os internautas.

Um vestido de arquivo da Prada retirado do armário

O vestido em questão pertence à coleção Prada de 2009, um período crucial para a casa de moda italiana, marcado por fortes referências retrô. Com seus códigos pin-up — silhueta ajustada, curvas acentuadas e uma estética chique dos anos 1950 revisitada por Miuccia Prada — o vestido parecia destinado ao esquecimento nos arquivos... até que Paloma Elsesser o trouxe de volta à vida.

Para acompanhar suas fotos no Instagram, Paloma Elsesser escreveu simplesmente: "prada '09 fine ❤" . Duas palavras, um emoji de coração e milhares de reações. A comunidade fashion imediatamente elogiou sua escolha de peça, destacando a relevância de resgatar um item tão específico dos arquivos da marca, em vez de focar nas coleções mais recentes.

Paloma Elsesser, arquivista de artigos vintage de luxo.

Paloma Elsesser não veste moda — ela a reinventa. Seja um vestido estruturado para um evento de gala ou uma peça vintage, ela exibe uma energia confiante e vanguardista que atrai olhares sem exigir. Seu gosto apurado pelos arquivos de grifes como Prada, Miu Miu e Versace é notório, e este post é o exemplo mais recente.

Um ícone que dá nova vida a peças esquecidas.

Descoberta no Instagram pela lendária maquiadora Pat McGrath, Paloma Elsesser desfilou para Fendi, Versace, Coperni e Tommy Hilfiger, e estampou as capas de diversas edições internacionais da Vogue. Talvez seja em sua própria conta, com posts tão simples quanto um emoji de coração em um vestido Prada de 2009, que ela exerça sua influência mais direta — um lembrete de que peças incríveis nunca saem de moda.

Ao trazer este vestido Prada de 2009 de volta aos holofotes, Paloma Elsesser confirma uma coisa: o "verdadeiro estilo" não segue o calendário das coleções. Ele se inspira no passado, o reinterpreta e lhe confere uma nova ressonância. Mais do que um look viral, esta aparição nos lembra que a moda mais marcante é, muitas vezes, aquela que ousa resgatar tesouros esquecidos.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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