Essa modelo plus size chama a atenção com um vestido estampado que apresenta um detalhe inesperado.

Modelos
Fabienne Ba.
@tatywashere__ / Instagram

A modelo plus size Taty @tatywashere__ recentemente gerou muita discussão após compartilhar fotos de um vestido estampado com um detalhe inesperado. Essa escolha estilística destaca uma silhueta que brinca com o contraste entre a estampa e o tecido.

Um vestido estampado com detalhes em pele branca.

Nas imagens compartilhadas online , Taty @tatywashere__ aparece vestindo um vestido estampado que se destaca pelo acabamento em pele branca nas mangas e na barra. A combinação da estampa gráfica com a textura macia exemplifica a mistura artística de materiais, uma abordagem frequentemente vista em coleções contemporâneas. O uso de pele sintética ou decorativa é comum para acentuar certos elementos da peça.

O papel dos detalhes na construção de uma silhueta

Detalhes finais, como acabamentos texturizados, podem alterar a percepção geral de uma roupa. Neste caso, a pele branca cria um contraste visual com a estampa do vestido, enfatizando as linhas da silhueta. Estilistas frequentemente usam esses detalhes para estruturar uma peça ou chamar a atenção para áreas específicas da roupa. As texturas desempenham um papel significativo no equilíbrio visual de um look, especialmente quando combinadas com estampas.

A crescente importância da diversidade na moda

A presença de modelos plus size, como Taty @tatywashere__, em campanhas e nas redes sociais contribui para a evolução da representação corporal na indústria da moda. Diversos observadores destacam "uma diversificação gradual de perfis visíveis no conteúdo editorial". Essa evolução faz parte de uma dinâmica que visa refletir a pluralidade de formatos e identidades corporais. Exibir looks diversos ajuda a enriquecer a percepção das tendências contemporâneas.

Em resumo, com este vestido estampado com acabamento em pele branca, Taty @tatywashere__ apresenta uma silhueta que aposta no contraste entre estampa e textura. A visibilidade deste look confirma o papel das redes sociais na disseminação de inspiração fashion e na valorização da diversidade de tipos de corpo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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