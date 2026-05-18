Em Cannes, essa convidada teve que viajar deitada por causa do vestido.

Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais durante o Festival de Cannes de 2026. Uma convidada do Palais des Festivals, Jordan (@jo.rdyyy no TikTok), foi obrigada a viajar deitada em um veículo, pois seu vestido simplesmente não permitia que ela se sentasse.

Uma chegada, no mínimo, inesperada.

Foi uma cena que ninguém esperava. Durante o Festival de Cinema de Cannes de 2026, um veículo parou em frente ao Palais des Festivals, como tantos outros carros de luxo que desembarcavam seus passageiros VIP. Quando um policial antimotim designado para a segurança do tapete vermelho se aproximou para abrir a porta, deparou-se com uma visão bastante inusitada: a passageira, Jordan (@jo.rdyyy no TikTok), estava deitada no banco de trás do veículo. A situação, compartilhada no TikTok pela jovem, viralizou imediatamente nas redes sociais.

Um vestido de píton que torna impossível sentar

A explicação para essa postura incomum é tão simples quanto surpreendente: o vestido de píton usado por Jordan (@jo.rdyyy) era tão justo e estruturado que não permitia que ela se sentasse. Para chegar ao palácio sem amassar o tecido ou comprometer o corte, a única solução foi deitar-se no banco de trás do veículo. Assim que saiu do carro, Jordan (@jo.rdyyy) obviamente recuperou sua total liberdade de movimento para subir os degraus.

Uma sequência que viralizou em poucas horas.

No TikTok, onde o vídeo foi compartilhado, ele se tornou um sucesso instantâneo. A reação dos policiais antimotim contribuiu particularmente para a viralização do vídeo. O policial, claramente acostumado a ver passageiros desembarcando com roupas extravagantes, evidentemente não esperava encontrar um passageiro esparramado no assento. Sua surpresa, perfeitamente visível no vídeo, foi amplamente comentada pelos internautas.

Os internautas elogiaram tanto a ousadia da roupa, quanto a compostura de Jordan (@jo.rdyyy) e a reação espontânea do policial antimotim. O vídeo se espalhou por outras plataformas, tornando-se um dos momentos de moda mais comentados desta edição de Cannes.

Cannes, palco de looks espetaculares há décadas.

Este episódio serve como um lembrete de como o tapete vermelho de Cannes leva os convidados a fazer escolhas de vestuário "extremas". Vestidos ultrajustos, caudas longas, jogos de texturas, estruturas esculturais... concessões funcionais são frequentemente secundárias, e as celebridades aceitam prontamente as limitações físicas de suas roupas durante sua aparição. O Festival de Cinema de Cannes de 2026 não é exceção à tradição de looks memoráveis.

Desde a sua criação em 1946, o evento tornou-se uma das vitrines de tapete vermelho mais prestigiadas do mundo, atraindo estilistas, designers e celebridades de todo o planeta a cada ano. As imagens mais memoráveis da Croisette costumam ser as de vestidos "fora do comum", capazes de desafiar a gravidade, a ergonomia e, às vezes, até mesmo o bom senso.

A eterna questão: a que preço se chega à moda?

Além de sua natureza incomum, essa anedota levanta uma questão recorrente no mundo do tapete vermelho: até onde a moda pode ir nas restrições que impõe ao corpo de quem a veste? Viajar deitada para preservar o vestido é, ao mesmo tempo, uma dedicação total a uma peça excepcional e um sacrifício do conforto em prol da imagem. Alguns convidados consideram isso uma verdadeira "assinatura de estilo", enquanto outros veem como uma "experiência excepcional". De qualquer forma, a cena em Cannes serve como um lembrete de que, na Croisette, as aparências às vezes importam mais do que simplesmente poder sentar.

Em resumo, entre a convidada obrigada a viajar deitada para proteger seu vestido de píton e o policial de choque visivelmente constrangido, a cena captura perfeitamente o que os internautas adoram: um momento de autenticidade em um mundo altamente padronizado. Mais uma prova, se é que alguma era necessária, de que o Festival de Cannes continua a produzir imagens tão inesperadas quanto inesquecíveis a cada ano.