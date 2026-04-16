Ela criou uma bolsa que fecha como um sutiã, e os internautas adoraram.

A criadora de conteúdo Marie Gaguech (@mariegaguech) chamou a atenção com um vídeo que mostra um acessório único. Em sua publicação "O que tem na minha bolsa @_sarah_levy?", ela apresenta um modelo da estilista Sarah Levy, criado para ser usado diretamente no peito e concebido como uma peça que transita entre o item prático e a declaração de estilo.

Uma bolsa diferente de todas as outras.

Em seu vídeo, Marie Gaguech (@mariegaguech) apresenta a bolsa Sarah Levy, enfatizando seu tamanho compacto e demonstrando sua capacidade de acomodar itens essenciais. O que chama a atenção imediatamente é o seu design. Diferentemente de uma bolsa clássica, ela não fica no ombro nem atravessa o peito. Em vez disso, fecha diretamente na frente do corpo, com uma estrutura que lembra claramente um sutiã. Essa abordagem diferenciada é suficiente para transformar o acessório em um verdadeiro ponto de partida para conversas.

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Uma criação na encruzilhada entre vestuário e acessórios.

Em seu site, a designer belga Sarah Levy apresenta este modelo como "Habit 01 Chest Bag Black". A descrição do produto o descreve como uma peça de couro macio com um bolso integrado, alça de ombro ajustável e faixa de busto ajustável. Em outras palavras, não se trata apenas de uma novidade visual. A designer desenvolveu uma verdadeira peça híbrida, algo entre vestuário, artigo de couro e objeto escultural. Essa abordagem está alinhada com a forma como diversos artigos apresentam seu trabalho: um universo onde os acessórios são usados quase como uma extensão do corpo.

Esta bolsa está chamando tanta atenção porque funciona em vários níveis ao mesmo tempo. Primeiro, seu formato surpreende, subvertendo um item básico do guarda-roupa. Ela também atrai os usuários por sua funcionalidade, já que o vídeo de Marie Gaguech (@mariegaguech) se baseia justamente na ideia de mostrar o que pode ser guardado dentro dela.

Sarah Levy, uma designer que já está se destacando.

O interesse em torno desta criação também pode ser explicado pela trajetória profissional de Sarah Levy. A designer belga ganhou o Prêmio ANDAM de Acessórios em 2025, uma premiação que contribuiu para aumentar sua visibilidade no mundo da moda.

Seu trabalho é frequentemente descrito como "uma forma de reinventar gestos cotidianos por meio de acessórios híbridos, expressivos e funcionais". Esta bolsa usada a tiracolo personifica perfeitamente essa filosofia: ela não busca simplesmente complementar um look, mas sim propõe uma nova maneira de pensar sobre onde e como uma bolsa pode ser usada.

Neste vídeo que apresenta a bolsa Sarah Levy, a criadora de conteúdo Marie Gaguech (@mariegaguech) destaca uma peça que desafia as normas convencionais de acessórios. Mais do que um objeto incomum, esta criação demonstra como os acessórios mais comentados são frequentemente aqueles que alteram as expectativas o suficiente para surpreender sem sacrificar a funcionalidade.