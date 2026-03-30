Esta modelo plus size compartilha sua seleção de looks de praia que combinam estilo e conforto.

Moda feminina
Fabienne Ba.
@lilla.marinho / Instagram

Encontrar um look de praia que te faça sentir bem pode ser um desafio. Entre o calor, a areia e a vontade de se movimentar livremente, o conforto torna-se essencial. A modelo plus size Lila Marinho oferece uma abordagem refrescante: looks de verão pensados para te dar suporte, sem abrir mão do estilo.

Roupas que respeitam seu corpo e seus desejos.

Em suas redes sociais, Lila Marinho compartilha regularmente ideias de looks de praia que priorizam um objetivo essencial: fazer você se sentir bem consigo mesma, exatamente como você é. O visual inclui cortes fluidos que acompanham seus movimentos sem restringi-los, tecidos elásticos que se adaptam ao seu corpo e materiais respiráveis que permitem que sua pele respire mesmo sob o sol.

Peças de secagem rápida também estão presentes, ideais para uma transição perfeita da piscina para o relaxamento. A ideia não é esconder suas curvas, mas sim valorizá-las com roupas pensadas para o seu conforto. Porque estilo e bem-estar nunca devem ser incompatíveis.

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Uma moda praia mais inclusiva

A abordagem de Lila Marinho faz parte de uma evolução mais ampla na moda: o desejo de representar mais corpos, formatos e realidades. Hoje, cada vez mais marcas estão expandindo suas grades de tamanhos e oferecendo coleções pensadas para diferentes tipos de corpo. Essa evolução responde a uma forte demanda: a possibilidade de encontrar roupas que realmente te favoreçam, sem ter que se conformar a padrões restritivos.

Ver modelos plus size em looks de praia também ajuda a mudar percepções. Permite que todos se imaginem, se inspirem e, acima de tudo, se lembrem de que todos os corpos têm seu lugar, inclusive na areia e na água.

Inspirar-se sem se comparar com os outros.

O conteúdo de moda de verão está fazendo cada vez mais sucesso nas redes sociais. Vídeos, provadores, ideias de looks: tudo é pensado para te dar inspiração concreta. Além das tendências, a abordagem de Lila Marinho te incentiva a adotar uma perspectiva mais gentil e compassiva consigo mesma. Você pode se inspirar, experimentar combinações, adaptar estilos… sem nunca perder de vista que o seu conforto e bem-estar vêm em primeiro lugar. A moda se torna, então, um espaço para se divertir, e não uma fonte de pressão.

O verdadeiro objetivo: sentir-se livre

O que esta seleção de looks de praia destaca acima de tudo é uma filosofia: vista-se para si mesma, de acordo com o que a faz sentir-se confortável, confiante e livre para se movimentar. Seja um maiô, um conjunto de duas peças, uma canga leve ou um vestido fluido, tudo funciona. Não existe uma única maneira certa de se vestir para a praia. Essa abordagem que valoriza o corpo nos lembra de uma verdade essencial: seu corpo não precisa ser alterado para caber em uma roupa. É a roupa que deve se adaptar a você.

Por meio de suas publicações, Lila Marinho ilustra uma transformação gradual da indústria da moda. Inclusão, conforto e praticidade desempenham um papel cada vez mais importante nas escolhas de vestuário. Talvez essa seja a tendência do verão: escolher roupas que reflitam sua personalidade, nas quais você se sinta bem e que permitam aproveitar plenamente cada momento, sem concessões.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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