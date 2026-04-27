Por que cada vez mais mulheres estão optando por parar de usar vestidos?

Considerado por muito tempo a peça de roupa feminina por excelência, quase um item básico do guarda-roupa, o vestido está perdendo espaço. Nas ruas e nos armários, cada vez mais mulheres estão deliberadamente abandonando-o. Por trás dessa mudança sutil, porém clara, reside muito mais do que uma simples evolução da moda: uma nova maneira de pensar sobre conforto, liberdade e autoexpressão.

Conforto em primeiro lugar, sem concessões.

O principal fator dessa mudança é simples e muito concreto: o conforto. Os hábitos de vestuário estão evoluindo em direção a uma maior praticidade, com uma clara preferência por roupas fáceis de usar no dia a dia.

Estudos recentes sobre o consumo de roupas femininas mostram uma clara tendência para um estilo mais casual. Jeans, camisetas e peças mais folgadas estão ganhando destaque, enquanto vestidos e saias estão se tornando menos comuns. Um estudo da Mintel de 2025 indica que 78% dos adultos agora priorizam o conforto em vez das tendências. Em outras palavras, sua roupa não precisa mais apenas ser atraente; ela também precisa ser confortável o suficiente para usar o dia todo. E, nesse contexto, as calças costumam ser a escolha ideal.

Um problema de segurança que ainda é muito comum.

Além do conforto, uma questão mais sensível também entra em jogo: a segurança em espaços públicos. Os números falam por si. Um estudo da Ipsos de 2020 indica que 81% das mulheres na França já sofreram assédio em locais públicos. Entre elas, a maioria adapta seu comportamento, e em particular suas roupas, para evitar essas situações.

Nesse contexto, optar por usar calças em vez de vestido pode, às vezes, ser percebido como uma estratégia de proteção. Não se trata de estilo, mas de tranquilidade. E isso diz muito sobre como algumas mulheres ainda precisam se adaptar ao seu ambiente.

Trabalhar em casa mudou os hábitos.

Outro fator importante é o aumento do trabalho remoto. Desde 2020, muitas mulheres viram suas vidas diárias mudarem. Menos restrições profissionais formais, menos códigos de vestimenta impostos e mais liberdade na escolha de suas roupas. Como resultado, o conforto se tornou um elemento permanente em suas rotinas.

Calças de pernas largas, jeans de tecido macio e roupas casuais se tornaram itens básicos do dia a dia. E, uma vez adotados, é difícil abandoná-los. Para muitos, a ideia de "se acostumar" com certas peças mais restritivas simplesmente não faz mais sentido.

Uma história de liberdade que remonta a tempos antigos.

Esse movimento também faz parte de uma história mais longa. Na França, é importante lembrar que uma lei ainda proibia mulheres de usar calças sem autorização até 2013, embora já tivesse deixado de ser aplicada há muito tempo. Durante séculos, as chamadas roupas "femininas" foram codificadas, padronizadas e regulamentadas.

O abandono gradual do vestido em certos contextos faz, portanto, parte de uma continuidade histórica: a de um guarda-roupa dito "feminino" que está conquistando liberdade. Do espartilho ao terno, e depois às calças, cada passo marcou uma mudança nas normas em direção a uma maior autonomia.

É mais uma questão de identidade do que de tendência.

Em última análise, vestir-se nunca é um ato neutro. É uma forma de se apresentar ao mundo, de se sentir bem com o próprio corpo e ao longo do dia. Para algumas mulheres, deixar de usar vestidos é uma escolha deliberada, quase simbólica, que rompe com os ditames tradicionais da "feminilidade" codificada. Para outras, é simplesmente uma questão de praticidade e conforto físico.

Em todos os casos, surge a mesma dinâmica: a afirmação de um estilo que reflete quem você é, sem ter que se conformar a expectativas externas. E embora o vestido não tenha desaparecido, ele não é mais uma obrigação implícita. Ele está voltando a ser o que sempre deveria ter sido: uma opção entre muitas, escolhida livremente de acordo com seus desejos, seu conforto e como você se sente em sua própria pele.