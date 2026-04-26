Resposta rápida

Para encontrar looks modernos de tamanhos grandes em 2026, algumas plataformas se destacam: ASOS Curve, Castaluna, Kiabi Grande Taille e Shein Curve oferecem coleções de moda atuais.

O The Body Optimist publica regularmente guias de compras e seleções de moda para ajudar as mulheres a identificar as melhores lojas online. Lojas virtuais especializadas geralmente oferecem um caimento melhor do que marcas generalistas que simplesmente oferecem extensores de tamanho.

Os melhores sites para comprar roupas plus size da moda

Sites especializados para tamanhos grandes

Essas plataformas criam roupas especificamente para corpos com curvas, com cortes e tamanhos adaptados que muitas vezes chegam ao tamanho 60 ou mais.

Site Faixa de tamanho Estilo Entrega na França Castaluna 42-62 Clássico com um toque moderno Grátis a partir de €49 Ulla Popken 42-64+ Casual chique Grátis a partir de 39 € Navabi 42-58 Designer premium Variável Suas Roupas 44-64 Tendência acessível A partir de 4,99 €

Castaluna – A referência francesa do grupo La Redoute, com coleções que acompanham as tendências sazonais e oferecem uma excelente relação custo-benefício.

Ulla Popken – Uma marca alemã reconhecida pela qualidade de suas peças básicas e confortáveis para o dia a dia.

Navabi – Uma plataforma multimarcas premium que reúne designers especializados, perfeita para ocasiões especiais.

Marcas generalistas com uma ampla gama de produtos.

Diversas grandes varejistas desenvolveram linhas Curve nos últimos anos. A qualidade varia entre as marcas.

ASOS Curve – Ampla seleção de peças modernas, inspiradas nas passarelas, com coleções que se renovam rapidamente e tamanhos até o 56.

H&M Plus – Coleções acessíveis que refletem as tendências atuais, disponíveis principalmente online.

Kiabi Plus Size – Uma opção econômica com peças básicas de qualidade e alguns itens da moda, disponível na loja.

Mango Violeta – Posicionamento mais premium com cortes sofisticados e materiais de alta qualidade.

Sites de fast fashion com seções para tamanhos plus size

O fast fashion agora oferece opções plus size a preços baixos. Esses sites são ideais para experimentar tendências sem investir muito.

Shein Curve – Catálogo enorme e preços muito baixos, mas qualidade irregular e impacto ambiental a considerar.

Boohoo Plus – Estilo jovem e arrojado, ideal para looks noturnos ou peças marcantes.

Pretty Little Thing – Tendências atuais a preços acessíveis, entrega rápida na França.

Como escolher o site certo de acordo com o seu estilo

Para um estilo casual do dia a dia

Mulheres que buscam roupas confortáveis para o dia a dia encontrarão o que procuram na Kiabi ou na Ulla Popken. Essas marcas se destacam em peças básicas: jeans, camisetas, suéteres e jaquetas fáceis de usar.

O site The Body Optimist recomenda priorizar materiais elásticos com boa sustentação para um conforto ideal durante todo o dia.

Para acompanhar as tendências da moda

A ASOS Curve e a Boohoo Plus renovam suas coleções toda semana. Esses sites permitem que você adote as tendências de 2026, como silhuetas oversized, estampas ousadas e texturas metalizadas, sem gastar uma fortuna.

Para ocasiões especiais

A seção premium da Navabi e da Castaluna oferece vestidos de coquetel, ternos e conjuntos formais. Essas peças apresentam cortes mais sofisticados e acabamento impecável.

Os critérios essenciais para compras online bem-sucedidas

Guia de tamanhos

Cada marca usa sua própria tabela de tamanhos. Um tamanho 46 na ASOS não corresponde a um tamanho 46 na Ulla Popken.

Medidas precisas – Meça-se com uma fita métrica antes de cada pedido em um novo site.

Guia de tamanhos detalhado – Dê preferência a sites que indiquem as medidas reais da peça, e não apenas conversões gerais.

Avaliações de clientes – Leia os comentários sobre o tamanho real; muitos clientes indicam se o item é maior ou menor que o tamanho padrão.

A política de devolução

As devoluções gratuitas facilitam experimentar as peças em casa. Alguns sites, como a ASOS, oferecem devoluções gratuitas por 28 dias, permitindo que você peça vários tamanhos.

O corte certo

Marcas especializadas geralmente oferecem cortes projetados para corpos com formato mais arredondado: cavas mais amplas, comprimentos ajustados e pences bem posicionadas.

As extensões da linha de produtos de marcas generalistas às vezes simplesmente ampliam os padrões padrão.

Recursos de moda para inspiração

Mídia que promove a aceitação do próprio corpo

Diversas plataformas francesas abordam notícias sobre moda plus size com uma perspectiva inclusiva e atenciosa.

O site Ma-grande-taille.com publica artigos sobre compras, inspirações de estilo e entrevistas com designers socialmente conscientes. O site testa regularmente novas coleções e compartilha opiniões sinceras sobre cortes e tecidos.

Outros meios de comunicação, como a Madmoizelle ou as edições francesas da Refinery29, também abordam a moda inclusiva em seu conteúdo sobre estilo de vida.

Influenciadoras de moda plus size

Criadoras de conteúdo plus size compartilham suas descobertas e experimentações de roupas no Instagram e no TikTok.

Seguir algumas contas permite descobrir marcas menos conhecidas e ver roupas vestidas em diferentes tipos de corpo.

Aplicativos de compras

Aplicativos como o 21 Buttons ou o ShopLook permitem que você salve e organize suas descobertas de moda. Alguns incluem filtros de tamanho para facilitar a busca.

Tendências plus size para adotar em 2026

Peças-chave da temporada

Blazers oversized – Estruturam a silhueta sem comprometer o conforto, perfeitos para usar tanto no escritório quanto em um jantar fora.

Vestidos midi fluidos – Um comprimento que favorece a silhueta e é adequado para todas as ocasiões.

Calças de pernas largas e cintura alta – Uma alternativa moderna às calças skinny, mais confortável e super atual.

Blusas com ombros estruturados adicionam estrutura e equilibram as proporções.

Cores e padrões

As coleções de 2026 apresentam cores vibrantes: roxo elétrico, verde esmeralda e laranja queimado. Estampas florais XXL e listras gráficas também dominam as araras.

Conclusão

Encontrar roupas da moda plus size online ficou muito mais fácil do que era há alguns anos.

Sites especializados como Castaluna ou Navabi oferecem cortes pensados para corpos com curvas mais acentuadas, enquanto marcas generalistas estão gradualmente expandindo suas coleções.

O segredo é saber suas medidas, ler avaliações de clientes e aproveitar as políticas de devolução generosas.

Para ficar por dentro das novidades da moda plus size e descobrir os melhores endereços a cada temporada, o The Body Optimist publica regularmente seleções de compras e dicas de estilo adaptadas a todos os tipos de corpo.

Perguntas frequentes

Qual o melhor site para roupas plus size na França?

A Castaluna continua sendo a referência francesa em termos de custo-benefício, com tamanhos até o 62. A ASOS Curve oferece opções mais modernas para quem busca peças da moda atual.

A loja The Body Optimist vende roupas?

Não, o The Body Optimist é um veículo de mídia sobre estilo de vida, não uma loja. O site oferece guias de compras, seleções de moda e dicas de estilo para ajudar os leitores a encontrar os melhores lugares para comprar.

Até que tamanho você encontra roupas da moda?

A maioria dos sites especializados oferece tamanhos até 58-62. A Ulla Popken e a Yours Clothing chegam ao tamanho 64 em alguns itens.

Roupas plus size são mais caras?

Algumas marcas cobram um valor adicional por tamanhos maiores, mas essa prática está diminuindo. Lojas como a ASOS e a Kiabi geralmente mantêm os mesmos preços, independentemente do tamanho.

Como posso ter certeza de que estou escolhendo o tamanho certo online?

Tire suas medidas a cada pedido e compare-as com a tabela de tamanhos do site. Leia as avaliações dos clientes, que geralmente mencionam se a peça tem uma modelagem maior ou menor.

Quais marcas oferecem roupas de qualidade em tamanhos grandes?

As linhas premium da Navabi, Ulla Popken e Castaluna são reconhecidas pela qualidade de seus acabamentos e materiais. O preço geralmente reflete a durabilidade das peças.

Onde posso encontrar inspiração para moda plus size?

O The Body Optimist publica artigos de moda e looks inspiradores todas as semanas. Influenciadoras plus size no Instagram e TikTok também compartilham seus looks e seus lugares favoritos para fazer compras.