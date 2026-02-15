O avental como peça de roupa: uma tendência que levanta questões

Durante muito tempo relegado à cozinha ou às oficinas, o avental está agora a ganhar espaço nas passarelas e nos nossos guarda-roupas. Uma nova peça de moda ou uma referência conservadora? Esta tendência, algures entre o vestuário de trabalho e a estética da "dona de casa tradicional", levanta tantas questões como inspira.

De símbolo nacional a acessório de moda

Historicamente, o avental tinha uma função muito prática: proteger as roupas de manchas e sujeira. Na década de 1960, simbolizava a "dona de casa diligente", a senhora do seu lar. Com o surgimento das máquinas de lavar de alta performance, ele foi desaparecendo gradualmente das casas. Hoje, está voltando à moda, mas transformado. Na Miu Miu, por exemplo, ele é integrado a silhuetas chiques, usado sobre looks estruturados e reinventado, deixando de lado sua função utilitária.

É preciso reconhecer que a moda adora subverter convenções. O jeans, criado no século XIX para mineiros e operários, tornou-se um item básico e universal. Calças cargo, jaquetas militares, jaquetas utilitárias e até mesmo botas de amarrar estilo Dr. Martens seguiram o mesmo caminho: nascido para o trabalho, adotado como peça de estilo. Hoje, um novo integrante se junta a essa grande família de roupas de trabalho reinventadas: o avental. Nas passarelas, o avental deixou de ser apenas um acessório prático e se tornou uma ousada declaração de estilo.

Entre a estética retrô e o debate social

É impossível ignorar o contexto cultural em que essa tendência está surgindo. Para alguns observadores, o retorno do avental ecoa o movimento "tradwife" que circula nas redes sociais. Influenciadoras nesse meio apresentam uma visão idealizada da dona de casa, mesclando códigos conservadores com imagens ultracontemporâneas. Nesse contexto, o avental pode ser percebido tanto como uma piscadela divertida e moderna quanto como um símbolo mais carregado, remetendo a representações tradicionais do papel feminino.

As redes sociais estão aproveitando a situação.

Como costuma acontecer, os criadores de conteúdo rapidamente aderiram à tendência. E os comentários variam da admiração à surpresa: muitos aplaudem a ousadia, outros expressam gratidão pela inspiração. Os looks são certamente criativos, mas as críticas também. Em alguns vídeos, é possível ler comentários como: "Usar avental para trabalhar no supermercado te torna um ícone da moda?"

#primaveraverão2026 #inspiradonaspassarelas #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson @tophcam Adorei o desfile da Miu Miu SS26 e as referências da Sra. Prada às roupas de trabalho (principalmente aos papéis desempenhados por mulheres) do final do século XIX e do século XX. Macacões folgados, aventais de couro, camisas de gola sobrepostas e cintos com toques de "chatelaine" homenageavam açougueiras, enfermeiras, assistentes executivas, operárias, donas de casa e muitas outras profissionais dos últimos 150 anos. Ótima escolha de elenco com @cortisastar, Richard E. Grant e alguns dos meus favoritos: Milla Jovovich, Liu Wen e Xiao Wen Ju, para citar alguns! Aqui está minha releitura 🙂 Jeans @weekendmaxmara (Poshmark) Blusa de manga curta '87 @perryellis para @bloomingdales South China Seas (eBay) Blusa de manga comprida '08 @jcpenney (brechó) Jaqueta de couro anos 90 @gap (brechó) Avental vintage @williamssonoma (Whatnot) Sapatos @chacofootwear (Poshmark) Óculos vintage da @friendsnyc Bolsa '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26

Uma tendência que pertence a você

O avental, em sua versão 2026, não é uma obrigação nem uma declaração definitiva. É uma tela em branco para a expressão. Assim como o jeans em sua época, ele muda de status conforme o contexto. Tudo depende de como você o integra ao seu estilo. Pode ser visto como uma referência retrô, uma peça conceitual, uma homenagem ao vestuário utilitário ou simplesmente um acessório original que estrutura a silhueta. Seu corpo, seu estilo, sua intenção: é isso que dá significado à peça.

Em última análise, a moda sempre questiona os símbolos. O avental não é exceção. Entre nostalgia, subversão e criatividade, ele abre um diálogo. E se esta peça de roupa suscita tanta discussão, talvez seja precisamente porque toca em algo profundamente cultural. Cabe a você decidir o que ele comunica quando o veste.