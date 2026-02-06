Search here...

Esta jaqueta esportiva retrô está surgindo como uma ótima alternativa ao blazer nesta primavera.

Tendências da moda
Émilie Laurent
O blazer, aquela jaqueta impecável e chique sem esforço, já teve seu momento. Agora, os fashionistas preferem versões menos formais e mais descontraídas. Cansados desse estilo profissional excessivamente formal e rígido, eles anseiam por mais conforto e estilo. E uma jaqueta, resgatada dos guarda-roupas de nossos pais, atende perfeitamente às suas demandas de moda atuais. Prepare-se para uma dose de nostalgia.

A jaqueta esportiva técnica renasce das cinzas.

Para as gerações mais jovens, é uma relíquia de uma era passada, mas para outros, evoca memórias de intermináveis caminhadas em família, o centro das atenções em fotos antigas e a identidade sartorial dos nossos pais. A jaqueta esportiva técnica, antes usada em estádios ou em passeios de domingo, está fazendo um retorno triunfal e se tornando um item básico dos looks mais sofisticados. Apresentada como a nova alternativa ao blazer, esta jaqueta tem uma estética mais esportiva e menos formal. Relegada aos arquivos da moda e ao armário por décadas, está mais uma vez provando seu valor, e não apenas para corredores de fim de semana.

Há vários anos, temos corrido às lojas em busca de um blazer com caimento perfeito e design versátil. Mas, apesar dos padrões cada vez mais criativos, detalhes sofisticados e cortes nada convencionais, finalmente nos cansamos dessa peça outrora sagrada. Previsível demais, sem ousadia suficiente, essa jaqueta politicamente correta já não detém o monopólio dos nossos guarda-roupas. Por outro lado, a jaqueta esportiva técnica está destinada a um futuro brilhante. Adotada por Timothée Chalamet e Hailey Bieber, ela está longe de estar acabada e promete looks ainda mais empolgantes do que em seu auge.

Esta jaqueta, que incorpora elementos do anoraque e tem um estilo decididamente urbano, possui um charme vintage. Popularizada pelos personagens de Stranger Things, esta jaqueta esportiva técnica transcende seu estilo "roupa de ginástica" e agora figura ao lado de peças mais estilosas.

Isso explica o entusiasmo por esta peça vintage.

O encanto desta peça vintage reside, antes de mais nada, na sua autenticidade. Numa era em que tanta roupa é produzida em massa, estas peças contam uma história: um corte típico de uma década, um logótipo antigo, materiais e acabamentos que já não se encontram hoje em dia. Vestir-se de vintage não se resume apenas a vestir-se bem; trata-se de exibir uma estética impregnada de história, uma referência ao passado que acrescenta instantaneamente personalidade a um look.

Há também a dimensão estilística. Peças vintage frequentemente apresentam silhuetas, cores ou detalhes que se desviam dos padrões atuais. Isso cria um visual mais pessoal e menos formal, com aquele toque de "peça marcante" que transforma uma roupa simples em um conjunto verdadeiramente estiloso.

Além do seu apelo visual, a jaqueta esportiva técnica é prática e bem projetada. Ela protege contra o tempo nublado e a chuva com mais elegância do que uma capa de chuva amarela volumosa. Leve, porém protetora, ela também protege contra rajadas de vento e permite o uso de tricôs de inverno mais folgados. Na verdade, a jaqueta esportiva técnica reina absoluta fora das trilhas enlameadas, ao lado de peças glamorosas e saltos de cetim.

Os passos certos para adotá-lo sem parecer antiquado.

A jaqueta esportiva técnica não é uma peça de roupa da geração baby boomer, nem está ultrapassada. No entanto, tudo depende de como você a combina. Ela pode elevar seu visual ou, ao contrário, dar a impressão de que você veio de outra época ou está indo para uma festa à fantasia. Nos tempos das câmeras descartáveis, fitas VHS e telefones fixos, ela era quase sempre usada com calças de moletom, como se fossem a combinação perfeita.

Hoje, contrastamos seu estilo descomplicado com peças deliberadamente elegantes, como saias de cetim, shorts de couro ou calças de corte reto. Melhor ainda, combinamos com bolsas de grife e casacos sofisticados para realçar seu charme e criar uma mistura inteligente de estilos. Também damos preferência a peças vintage, não a imitações recentes. Reviramos as caixas de nossos pais e vasculhamos brechós para encontrar uma jaqueta "icônica" que personifique um charme atemporal .

Esta jaqueta esportiva técnica, repaginada pela geração mais jovem, exemplifica uma moda "refúgio", que oferece conforto visual e evoca memórias de dias despreocupados. Além disso, não é a única peça vintage a retornar às passarelas. Ombreiras e meias coloridas também estão em destaque.

Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
