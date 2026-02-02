As roupas da Adidas fazem sucesso nas redes sociais na China.

Na Ásia, as roupas da Adidas não têm o mesmo visual que encontramos nas prateleiras das lojas. Elas exibem as icônicas três listras da marca, mas oferecem um valor agregado significativo. Mais sofisticadas do que os agasalhos casuais que usamos nos nossos dias de folga, elas trazem uma elegância única à silhueta. Parte esportiva, parte chique, elas combinam tradição e modernidade em um cenário de cores vibrantes. E a boa notícia é: essas peças exclusivas da Adidas em breve estarão cruzando as fronteiras do continente.

A jaqueta de inspiração chinesa que todos estão desejando.

Embora a Adidas tenha inicialmente se concentrado em criar roupas confortáveis e funcionais, a marca agora presta muita atenção à estética e garante que cada peça tenha apelo viral. E está funcionando! As calças de moletom estão ficando mais folgadas nos tornozelos e até mesmo mais abertas nas panturrilhas, tornando-as adequadas tanto para a cidade quanto para relaxar no sofá, assim como as calças de alfaiataria. As jaquetas esportivas estão experimentando um toque de ousadia, imitando golas de camisa ou adotando códigos de refinamento. No entanto, na Ásia, as peças da Adidas são incrivelmente elegantes e superam tudo o que nossos corpos já experimentaram.

Por lá, as jaquetas Adidas não são peças casuais para uma corrida matinal ou um passeio de domingo. São ícones de estilo, peças marcantes e verdadeiros ímãs de elogios. Elas se integram perfeitamente ao guarda-roupa do dia a dia e adicionam instantaneamente um toque de sofisticação. Nas redes sociais, esta jaqueta, conhecida como Track Top Chinese, é o objeto de desejo de todas as fashionistas. É uma peça visualmente impactante que exala elegância onde outras jaquetas tendem a disfarçá-la.

Nas ruas de Tóquio e por toda a Ásia, esta jaqueta é o centro dos looks mais vanguardistas. Desenhada especialmente para o Ano Novo Lunar de 2025 e apresentada na Semana de Moda de Xangai, ela ostenta detalhes inéditos, nunca antes vistos em tecidos técnicos. Seu toque único? Ela imita a estética tradicional da Dinastia Tang. Gola alta, fechamento com botões e laço, corte reto… tudo apresentado em cores vibrantes. Foi o suficiente para causar um verdadeiro frenesi.

Como esta jaqueta se tornou o "Santo Graal da moda"

Esta jaqueta, que conquistou o mundo, é o símbolo coletivo das "garotas descoladas", o denominador comum de todas as garotas estilosas, aquelas que compartilhamos em nossos feeds do Instagram. Online, transformada em uma passarela 2.0, a Jaqueta Esportiva Chinesa combina perfeitamente com bermudas cor areia, saias colegiais, calças cargo ou até mesmo jeans boca de sino. Uma peça camaleônica por excelência, e menos associada ao "esporte", ela incentiva a autoexpressão.

Ela transcende facilmente o streetwear e se adapta a todos os tipos de estilos. Seja em jeans ou camurça, amarelo, bordô ou cáqui, esta jaqueta repaginada é diferente de qualquer outra. E é exatamente isso que atrai os compradores online. Sabemos que a raridade vende. Esta jaqueta, de edição limitada e já alvo de inúmeros leilões, é uma peça excepcional, e adquiri-la exige um certo esforço. E não estamos falando de disputas acirradas nos corredores. O fato de ser "inacessível" só a torna mais desejável.

Outra explicação para o seu sucesso: ostenta o logotipo da Adidas, mas também incorpora a identidade de um país inteiro em suas costuras. E enquanto a familiaridade é reconfortante, a novidade une. Essa mistura de cultura de rua e tradição estética chinesa não deixa ninguém indiferente.

Já disponível em algumas lojas na França.

Não adianta vasculhar as prateleiras da sua loja Adidas favorita; você inevitavelmente sairá de mãos vazias se morar fora da Ásia. Esta jaqueta, que não precisou de campanha de marketing para chamar a atenção, foi adaptada aos corpos peludos dos animais, mas ainda não cruzou a fronteira asiática. Condenados a admirá-la de longe e tocá-la apenas com os olhos, os internautas franceses em breve poderão experimentar a Adidas Track Top Chinese em primeira mão.

A marca alemã decidiu vender esta jaqueta exclusiva em três boutiques parisienses: na Champs-Élysées, no Marais e perto da Ópera. Vítima do próprio sucesso, a jaqueta Track Top Chinese já está esgotada no site oficial da marca. E não ficará nas araras dessas lojas francesas por muito tempo.

A jaqueta esportiva chinesa, um item de moda cobiçado, corre o risco de perder seu valor tão rapidamente quanto se torna onipresente. No entanto, ela exemplifica uma tendência de moda esportiva cada vez mais sofisticada que dilui as fronteiras entre o vestuário formal e o casual.