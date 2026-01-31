Ícone dos anos 90, este vestido está voltando à moda em 2026.

Usado por Kate Moss, Sofia Coppola e Gwyneth Paltrow, o vestido justo está voltando com tudo. Minimalista, favorecedor e incrivelmente moderno, ele é mais uma vez um dos itens essenciais da moda de 2026, com demanda recorde em plataformas de segunda mão.

Uma peça cultuada que nasceu do minimalismo nova-iorquino.

Na década de 1990, o vestido justo — também conhecido como vestido tubinho minimalista — personificava a elegância descomplicada. Popularizado por Calvin Klein, distinguia-se pelo seu caimento justo ao corpo, alças finas, decote quadrado ou costas abertas e comprimento midi ou curto. Sua estética baseava-se em uma sensualidade suave, nunca ostentosa, que valorizava o corpo sem restringi-lo. Hoje, essa silhueta elegante volta a cativar, impulsionada pelo retorno a peças essenciais atemporais e por uma moda mais consciente, sustentável e desejável.

Um retorno confirmado pelos números

O ressurgimento do vestido justo não se limita às passarelas. Em plataformas de segunda mão, as buscas estão explodindo: um aumento de 306% atesta uma verdadeira paixão por essa peça icônica. Essa popularidade reflete um desejo coletivo de retornar a roupas versáteis, duráveis e que valorizam a silhueta, capazes de transcender estações e tendências sem perder seu apelo estilístico.

Calvin Klein relançará o ícone em 2026.

Para a coleção Primavera/Verão 2026, a Calvin Klein traz de volta o vestido slim para o centro das atenções. Sob a direção criativa de Veronica Leoni, a peça é apresentada em tons ultrapuros: preto profundo, branco brilhante e um nude sutil. Algumas versões são atualizadas com bolsos discretos, fendas laterais ou tecidos mais técnicos, mantendo o DNA original: linhas limpas, corte fluido e elegância descomplicada. Este relançamento confirma que o vestido slim não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma peça fundamental do guarda-roupa contemporâneo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Calvin Klein (@calvinklein)

Uma versatilidade que faz toda a diferença.

O vestido justo transcende as estações e os momentos da vida com uma facilidade desarmante. No inverno, você pode usá-lo por baixo de um casaco comprido, uma gabardina ou uma jaqueta de pele sintética. No verão, ele fica ótimo sozinho ou sobreposto a uma camiseta para um look mais casual. Com tênis, ele se torna urbano e moderno; com salto alto, transforma-se em uma peça para a noite; com botas de cano curto ou sandálias, adapta-se ao seu ritmo. É a base perfeita sobre a qual você pode construir uma infinidade de estilos.

O que torna o vestido justo tão desejável é a sua capacidade de valorizar todos os tipos de corpo. Ele abraça as curvas sem apertá-las, acentuando-as delicadamente e celebrando o corpo como ele é. Seu corte reto alonga visualmente a silhueta, mantendo-se confortável e agradável de usar. Você não precisa se conformar a um padrão: o vestido se adapta a você, e não o contrário. Ele personifica uma visão de moda que valoriza a diversidade corporal, onde elegância rima com confiança e liberdade.

Das passarelas às ruas, um sucesso transversal

Nas passarelas, os estilistas estão reinterpretando o vestido com elegância. A Chanel o apresenta em tweed, enquanto a The Row e a Bottega Veneta o revisitam em tecidos luxuosos como seda ou jérsei elástico. Nas ruas, influenciadoras escandinavas e nova-iorquinas já o adotaram: em uma versão nude com tênis, em preto com um blazer oversized ou com acessórios marcantes. Essa capacidade de evoluir sem perder a essência faz do vestido justo um verdadeiro clássico atemporal.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Shay Prasad (@shayprasad)

Como adotá-lo agora mesmo

Para incorporar um vestido justo ao seu guarda-roupa, opte por tecidos como cetim, algodão elástico ou malha fluida. O preto continua sendo uma escolha segura, mas tons terrosos como areia, chocolate ou bege estão ganhando popularidade. O comprimento na altura da coxa alonga visualmente as pernas, enquanto a versão midi estrutura a silhueta com elegância. Um cinto fino, um cardigã solto ou um blazer de inspiração masculina são tudo o que você precisa para transformar o look e adaptá-lo ao seu humor.

Em resumo, símbolo do minimalismo chique dos anos 90, o vestido justo retorna em 2026 mais desejável do que nunca. Sensual sem ser ostentoso, simples sem ser sem graça, ele personifica um estilo confiante, livre e profundamente contemporâneo. Uma peça camaleônica que prova que o estilo mais marcante é, muitas vezes, o mais refinado.