Será que o casaco comprido está voltando com tudo graças à série "Bridgerton"?

Durante muito tempo confinado a romances de época e épicos históricos, o casaco comprido parecia pertencer ao passado. No entanto, desde o sucesso da série "Bridgerton", este casaco estruturado e comprido reapareceu nas coleções contemporâneas. Seria um mero efeito da série ou um verdadeiro renascimento da moda?

"Bridgerton", um acelerador da nostalgia chique

Disponível na Netflix desde 2020, a série "Bridgerton", adaptada dos romances de Julia Quinn, estabeleceu uma estética da Regência extravagante, romântica e assertiva. Embora os vestidos com cintura império e as silhuetas com espartilho tenham sido um sucesso imediato, os ternos masculinos também deixaram uma impressão duradoura.

Entre as peças, o casaco comprido destacou-se. Um casaco longo e ajustado, com ombros estruturados, cores profundas e, por vezes, uma discreta cauda: esta peça personifica uma elegância teatral e controlada. No ecrã, enfatiza a presença das personagens (tanto masculinas como femininas) e estrutura a silhueta com segurança. Como resultado, o casaco comprido, outrora considerado antiquado, está de volta ao radar da moda.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeannette (@jainie83)

Um quarto repleto de história.

O casaco comprido surgiu no final do século XVIII. Acredita-se que seu nome derive do inglês "riding coat", um casaco originalmente criado para montar a cavalo. Rapidamente adotado pela aristocracia europeia, tornou-se uma peça de vestuário urbana sofisticada, um símbolo de distinção social.

No século XIX, consolidou-se como um pilar do vestuário masculino formal: corte sob medida, comprimento elegante e estrutura impecável. Ao longo do século XX, foi gradualmente caindo em desuso, dando lugar a casacos mais curtos e práticos. Contudo, permanece vivo no imaginário coletivo, aparecendo na literatura romântica e em filmes de época.

Hoje, seu retorno não é simplesmente uma cópia histórica. É uma reinterpretação, mais livre, mais inclusiva (sem distinção de gênero) e, sobretudo, mais adequada ao seu dia a dia.

Das passarelas para as ruas: um casaco de fraque reinventado.

Muito antes da febre desencadeada por "Bridgerton", vários estilistas já haviam explorado referências históricas. A Dior ofereceu versões modernizadas, brincando com materiais e volumes. Na Louis Vuitton, sob a direção de Nicolas Ghesquière, certas silhuetas já evocavam o casaco comprido, combinado com peças mais urbanas, como tênis ou shorts.

John Galliano, um devoto do vestuário teatral, também explorou essa estética em suas coleções. Já Ralph Lauren ofereceu uma versão em jeans bordado já em 2006, comprovando que o casaco comprido segue ciclos.

Hoje, é mais curto, mais desestruturado e disponível em lã leve, jeans e até em versões coloridas. Está deixando o guarda-roupa estritamente masculino para abraçar todas as silhuetas. E é aí que reside sua força: estrutura sem restringir, afirma sem confinar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Dior Official (@dior)

Romantismo, versão 2026

O retorno do casaco comprido faz parte de uma tendência mais ampla: o gosto por um romantismo revisitado, muitas vezes descrito como "poetcore". Blusas com golas de laço, mangas bufantes, coletes bordados... a moda está reinterpretando o século XIX com um toque moderno. Nesse contexto, o casaco comprido se torna uma peça-chave. Ele conta uma história. Ele adiciona personalidade ao seu look. Ele acentua sua postura, destaca seus ombros e define sua cintura, se desejar. Independentemente do seu tipo de corpo, esse corte estruturado pode realçar suas linhas naturais e fortalecer sua presença.

Como você pode adotar esse estilo sem um traje de época?

Embora um casaco comprido possa parecer imponente, ele se integra facilmente a um guarda-roupa moderno. Para um look casual e confiante, use-o aberto sobre calças jeans skinny e uma camiseta básica. Ele adiciona estilo instantaneamente. Com um vestido fluido ou uma saia midi, cria um contraste elegante entre estrutura e movimento. Acinturado, acentua a cintura e valoriza a silhueta com confiança.

No escritório, pode substituir um blazer clássico. Combinado com calças de cintura alta e uma blusa estruturada, moderniza um look profissional sem abrir mão do conforto. A ideia não é se vestir formalmente, mas sim adicionar uma peça marcante que expresse sua personalidade.

Em última análise, a influência das séries de televisão na moda é inegável. "Bridgerton" sem dúvida reacendeu o interesse pelo casaco comprido, mas não é a única responsável. Há várias temporadas, a moda vem explorando os arquivos para reinventar o presente. Em um cenário dominado pelo minimalismo, o casaco comprido oferece uma alternativa estruturada, narrativa e poderosa. Uma maneira elegante de atrair olhares, com confiança e estilo.