Por que algumas roupas consideradas "feias" se tornam desejáveis?

Hoje, as roupas vistas nas ruas se misturam perfeitamente com as criações têxteis excêntricas dos principais desfiles de moda. A tendência são peças com estética controversa, uma cacofonia de cores, looks híbridos questionáveis e um estilo nada convencional. A moda atual educa nosso olhar para a feiura e desafia nosso senso de beleza. Esses conjuntos, a própria personificação do mau gosto, chocam nossos olhos, acostumados como estamos a looks limpos e minimalistas. Mesmo assim, recebem elogios.

Desafiando as convenções da moda

A Semana de Moda acontece todos os dias. Esses looks conceituais de passarela, que só quem entende do assunto consegue compreender e apreciar, estão aos poucos se tornando a norma no dia a dia. Enquanto antes a tendência era a contenção visual, cores neutras e tecidos harmoniosos, hoje, a liberdade criativa se sobrepõe às regras da moda. E isso resulta em visuais quase caricaturais, para não dizer extravagantes.

Hoje em dia, os estilistas amadores estão propositalmente dando um toque pessoal às suas roupas. Estão usando sapatos plataforma que nem as Bratz usam e óculos de sol com viseira. Estão combinando agasalhos vintage em cores vibrantes com mocassins dignos de Luís XIV e finalizando o look com um toque de LaBubu . Uma mistura verdadeiramente explosiva de referências da moda que deixaria a pobre Anna Wintour em coma. Os Crocs são os novos stilettos e vêm adornados com pingentes para um toque de prestígio. As botas Ugg , antes criticadas por sua falta de elegância, agora calçam os pés de todas as fashionistas.

No passado, as pessoas seguiam um código de vestimenta rigoroso, mas agora se deleitam em criar arte abstrata, até mesmo surrealismo, com suas roupas. E essa predileção por calças largas, tricôs rasgados, bolsas desgastadas e sapatos em formato de ferradura não é apenas mais uma moda passageira entre alguns excêntricos. Reflete um cansaço mais profundo, uma busca por libertação. Além disso, o que alguns consideram feio pode ser lisonjeiro para outros. É tudo uma questão de percepção. E a moda, por mais paradoxal que seja, nos faz sentir culpados por combinar preto com azul-marinho, mas exalta as virtudes de looks radicalmente "feios".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por terriblement Ⓜ️arine (@terriblementm)

Uma rebelião contra a estética impecável da "garota certinha".

Depois de passarmos anos planejando meticulosamente nossos looks, imaginando-os em nossas cabeças até perdermos o sono, finalmente nos permitimos usar o que quisermos. Queremos liberdade total diante do guarda-roupa, sem seguir um conjunto rígido de regras. E essa ruptura com o estilo "garota certinha" e asséptico se reflete nas silhuetas.

Assim, as calças skinny, outrora consideradas um deslize fashion após o seu auge, estão voltando à moda, enquanto os óculos de sol aviador oversized, associados a intelectuais, agora adornam os narizes de todas as it-girls. As polainas , relíquias da era dos programas de fitness, também estão aparecendo em muitos tornozelos, como uma provocação silenciosa.

No mundo da moda, o adjetivo "feio" nem sempre soa como uma crítica severa. Muitas vezes, é um elogio. Reconhece o lado rebelde e sofisticado de uma peça, seu espírito inovador. A moda usa esse termo de forma positiva, enquanto outras indústrias empregam expressões mais rebuscadas como "é especial" ou "é original". Por trás dessa escolha estética, reside uma mensagem real: a moda é uma arte e, assim como nos museus, algumas obras não são unanimemente admiradas.

A linha divisória entre o feio e o belo torna-se tênue.

Sapatos grunge que parecem ter saído diretamente do set de Mad Max, uma bolsa que é a personificação do kitsch, um cachecol berrante que lembra uma tapeçaria. Nossos olhos estão tão desacostumados à criatividade e aos looks sob medida que interpretam essas peças de moda como atrocidades. É mais fácil se maravilhar com uma pintura incompreensível de Paul Klee ou uma escultura contemporânea cuja frente e verso são incompreensíveis do que aplaudir a "ousadia" sartorial.

No entanto, a moda funciona exatamente como a arte: o que incomoda muitas vezes acaba fascinando. O que choca hoje se torna desejável amanhã. Sandálias de velcro, tênis robustos, suéteres sem forma, cores berrantes… todos esses itens foram inicialmente ridicularizados antes de se tornarem tendência. O “feio” é muitas vezes simplesmente “novo”, algo que nossos cérebros ainda não processaram.

No fim das contas, quando uma roupa "feia" se torna desejável, não é a peça em si que muda. É a nossa perspectiva. E talvez também o nosso crescente desejo de nos vestirmos para sentir algo, em vez de apenas cumprir padrões. A moda deve ser divertida, não entediante.