Search here...

Considerado "ultrapassado" por muito tempo, este tênis está fazendo um grande retorno em 2026.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : José Martin Segura Benites/Pexels

Você achava que as sapatilhas de ballet estavam relegadas a memórias da infância ou a guarda-roupas "muito antiquados"? Pense de novo. Em 2026, este calçado icônico está fazendo um retorno triunfal com uma energia decididamente positiva. Prepare-se para redescobrir um sapato que combina brilhantemente estilo, conforto e modernidade.

Um renascimento inesperado da moda

Durante anos, as sapatilhas de ballet sofreram com uma reputação injusta: muito planas, muito simples, muito discretas. No entanto, a moda adora um retorno triunfal, e este não é exceção. Adeus às silhuetas discretas, olá aos estilos mais ousados que ganham altura — literal e figurativamente. Graças aos saltos bloco ou quadrados, estes sapatos icônicos ganham personalidade sem perder a sua delicadeza original.

Materiais que inspiram sonhos

Em termos de materiais, a criatividade atinge o seu auge. Cetim delicado, couro macio, malha leve, tule romântico ou couro envernizado deslumbrante: cada textura conta uma história. Os detalhes fazem toda a diferença: alças elegantes, recortes gráficos, jogos de transparência, acabamentos requintados. A inspiração no balé permanece, mas reinventa-se numa versão mais estruturada, mais moderna e mais assertiva.

Entre a dança clássica e o espírito contemporâneo

O formato amendoado, herdado das sapatilhas de balé clássicas, continua sendo uma assinatura icônica. No entanto, agora ele se adaptou às exigências do dia a dia: as sapatilhas de salto alto são mais desejadas do que nunca. O conforto não é mais um compromisso; tornou-se uma verdadeira declaração de estilo. Você caminha, se move, vive — tudo isso mantendo a elegância.

Como usá-los em 2026

São incrivelmente fáceis de usar. Com calças jeans retas ou flare, criam instantaneamente um visual retrô-chique. Combinadas com uma saia midi fluida, criam um look leve e, ao mesmo tempo, confiante. Para uma versão mais ousada, use-as com meias brancas e calças cropped: uma referência moderna aos tempos de escola, revisitada com elegância adulta. Adicione um trench coat ou blazer oversized e você terá um look urbano estruturado e acessível, perfeito tanto para a cidade quanto para o escritório.

Por que eles são tão populares este ano

Por que tanto sucesso em 2026? Porque essas sapatilhas de salto alto reúnem tudo o que se espera: conforto herdado da era dos tênis, elegância atemporal e um toque de nostalgia perfeitamente equilibrado. Elas personificam o desejo coletivo por um refinamento descomplicado, um estilo sem esforço e calçados capazes de acompanhar o ritmo real de mulheres ativas, dinâmicas e confiantes. Mais do que uma tendência passageira, elas representam uma resposta concreta a uma necessidade duradoura.

Outra grande vantagem é a sua incrível diversidade. De modelos minimalistas a sapatos com aplicações, de cetim discreto a materiais mais texturizados, existe uma sapatilha de salto para cada personalidade, cada orçamento e cada ocasião. Seja o seu estilo clássico, criativo, romântico ou vanguardista, você encontrará o modelo perfeito — literalmente.

Em 2026, a sapatilha de ballet deixará de ser uma escolha comum e se tornará uma declaração de estilo. Ela celebra o movimento, o conforto e a autoconfiança. Portanto, ouse redescobri-la, ouse usá-la e deixe que este calçado, por muito tempo subestimado, se torne seu novo aliado fashion.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
Article précédent
Quel pays a pour kimono une tenue traditionnelle (origine, histoire et signification) ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Esta peça de joalheria, antes considerada exclusiva para avós, está voltando à moda nesta temporada.

Durante muito tempo relegado a casacos discretos e aos looks rígidos de outra época, o broche está agora...

"Cápsula invertida": em 2026, a moda minimalista dá adeus.

Após o reinado do "luxo discreto" — aquele minimalismo chique composto por tons neutros e cortes atemporais —...

Este item clássico dos armários da vovó é a peça indispensável do inverno!

Em pleno inverno, com o frio polar, sair com o pescoço descoberto é impensável. Este ano, o cachecol...

"Icônico": Bella Hadid revive essa tendência lendária dos anos 2000

Bella Hadid não é estranha a causar impacto com seu estilo, mas sua viagem a Aspen, no Colorado,...

Esta modelo húngara confirma o grande retorno da minissaia em 2026.

A moda adora retornos, especialmente quando celebram a liberdade corporal e a autoconfiança. No início de 2026, uma...

Essa tendência de moda de verão também funciona no meio do inverno (e nós adoramos essa variação).

Há muito associado a temperaturas amenas e looks de férias, o cachecol está passando por uma transformação muito...

© 2025 The Body Optimist