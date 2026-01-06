"Icônico": Bella Hadid revive essa tendência lendária dos anos 2000

Search here...

Bella Hadid não é estranha a causar impacto com seu estilo, mas sua viagem a Aspen, no Colorado, no final de dezembro, definitivamente deixou sua marca. Fotografada no resort nevado, a supermodelo reviveu uma tendência que muitos pensavam estar relegada aos arquivos da moda: leggings justas por dentro de botas UGG de cano alto. O resultado? As redes sociais estão em polvorosa e a nostalgia dos anos 2000 está de volta.

A dupla leggings-UGG: um ícone reabilitado

Nos anos 2000, a empresária e personalidade da mídia americana Paris Hilton e a atriz e estilista americana Nicole Richie estabeleceram essa dupla como o uniforme oficial das it-girls. Na época, o look personificava o luxo descontraído. Bella Hadid segue essa tradição, atualizando o conceito. Ela opta por leggings pretas de tecido tecnológico, ultraelásticas, que abraçam o corpo sem apertá-lo, e as usa por dentro de botas UGG, uma referência direta às modelos icônicas do início dos anos 2000. Aqui, o corpo não é escondido: ele é celebrado. As leggings se tornam uma segunda pele, desenhadas para valorizar todos os tipos de corpo com suavidade e confiança.

Quando o casual encontra o luxo

Bella Hadid é mestre em transformar um look confortável em uma declaração de moda. Para evitar o visual de "roupa de ficar em casa", ela adiciona um enorme casaco puffer oversized de pele sintética, tão espetacular quanto quente. O contraste é executado com perfeição: volume generoso na parte de cima e linhas limpas na parte de baixo.

O detalhe que faz toda a diferença? Uma vibrante bolsa Chanel vintage vermelha, complementada por uma bandana amarrada casualmente. Óculos de sol estilo aviador finalizam o look, adicionando um toque de glamour. Não se trata mais apenas de um look prático; é uma forma de dizer que conforto pode ser poderoso e inegavelmente elegante.

Leggings, a estrela prevista para as temporadas de 2025-2026.

Embora Bella Hadid tenha trazido as leggings de volta aos holofotes, as passarelas confirmam a tendência. Prada, Chloé e Ferragamo as incorporaram em suas coleções recentes, usando-as por baixo de saias justas, com blazers estruturados ou botas de cano alto. Nas ruas, a modelo e empresária americana Kendall Jenner e a atriz e diretora americana Katie Holmes já as adotaram para enfrentar o inverno urbano com elegância e conforto. A mensagem é clara: as leggings não são mais apenas uma peça básica de roupa esportiva. Elas se tornaram uma declaração de moda elegante por si só.

Por que esse retorno é tão atraente?

Essa retomada da moda funciona porque responde a um desejo profundo: sentir-se bem com as roupas que veste sem sacrificar o estilo. A combinação de leggings e botas UGG personifica uma elegância aconchegante, perfeita tanto para as férias de inverno quanto para caminhadas na neve. Ela mescla a doçura reconfortante da nostalgia com uma modernidade desinibida. Ao celebrar silhuetas naturais, confortáveis e que transmitem confiança, Bella Hadid nos lembra que a moda pode ser um espaço para a aceitação do próprio corpo e para o prazer.

Em última análise, o retorno da legging UGG, usada com confiança por Bella Hadid, é mais do que apenas uma referência aos anos 2000: é um convite para repensar o estilo de inverno com conforto e confiança. Essa tendência prova que é possível combinar glamour e aconchego, modernidade e nostalgia, celebrando a silhueta e o corpo em toda a sua diversidade.

Esta modelo húngara confirma o grande retorno da minissaia em 2026.

