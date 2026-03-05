"Moorcore", a tendência inspirada por este filme recente que está cativando uma nova geração.

O cinema não se limita a contar histórias; ele também inspira nossos guarda-roupas e interiores. Com o recente lançamento do filme "O Morro dos Ventos Uivantes", uma nova estética já está dominando as redes sociais. Seu nome: "moorcore", uma tendência romântica e decididamente imersiva.

Uma tendência que nasceu no mundo do cinema.

Lançado em fevereiro, "O Morro dos Ventos Uivantes" chamou a atenção imediatamente, tanto pelo elenco quanto pela atmosfera visual marcante. Estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, o filme imerge o espectador em uma paisagem varrida pelo vento, entre charnecas envoltas em névoa e mansões imponentes.

Foi essa atmosfera particular que deu origem ao termo "moorcore". A palavra combina "moor", que se refere aos pântanos típicos do norte da Inglaterra, e o sufixo "-core", frequentemente usado para nomear um universo estético ou visual específico. O resultado: um estilo que evoca a natureza selvagem, um romantismo intenso e uma imaginação histórica.

Uma mistura de romantismo sombrio e elegância histórica.

A estética moorcore inspira-se diretamente nas paisagens de Yorkshire, bem como nos períodos georgiano e vitoriano. Ela explora uma atmosfera dramática e poética, onde a natureza em seu estado bruto encontra uma elegância de outros tempos. As paletas de cores privilegiam tons profundos e naturais: marrom terroso, verde musgo e cinza ardósia. A esses tons, são adicionados, por vezes, matizes mais suaves, como creme ou rosa antigo, que suavizam o efeito geral.

Os tecidos também desempenham um papel central. Veludo espesso, renda escura, lã texturizada e bordados delicados criam silhuetas ricas em textura. Nas redes sociais, alguns historiadores da moda já compartilham inspirações típicas dessa estética: vestidos longos e fluidos, casacos estruturados e peças vintage cheias de personalidade.

Na decoração, o universo também se expressa com facilidade: lustres de latão, espelhos antigos, tecidos florais ligeiramente desbotados ou objetos com pátina do tempo contribuem para criar essa atmosfera tranquila.

O encanto dos objetos que têm uma história.

O apelo do estilo Moorcore deriva, em parte, de sua sintonia com uma mudança de sensibilidade dentro das tendências atuais. Após anos dominados pelo minimalismo e linhas retas, muitos agora buscam peças que "tenham alma". A estética Moorcore valoriza objetos marcados pelo tempo, sua "bela imperfeição" e as emoções que podem evocar. Feiras de antiguidades, brechós e lojas vintage se tornaram lugares ideais para explorar e abraçar esse estilo.

Nos interiores, isso se traduz em edredons texturizados, móveis de madeira escura, acessórios de bronze e pendentes de cristal que difundem uma luz suave. Cada elemento parece contar uma história.

Uma visão de mundo que fala a toda uma geração.

Mais do que moda ou decoração, o moorcore funciona principalmente como um universo completo. Evoca paisagens solitárias, histórias apaixonantes e uma profunda conexão com a natureza. Nas redes sociais, essa estética imersiva permite a construção de um mundo visual coerente e impactante. Oferece também uma forma de escapismo: um mundo onde se pode expressar-se livremente, celebrar todas as silhuetas e brincar com texturas, volumes e sobreposições sem restrições.

Em suma, como frequentemente acontece, o cinema atua como um catalisador criativo. Com "O Morro dos Ventos Uivantes", a iconografia dos pântanos ingleses encontra seu caminho para a moda contemporânea e o design de interiores. Isso é mais uma prova de que as imagens projetadas na tela continuam a influenciar a maneira como expressamos nosso estilo e sensibilidade estética.