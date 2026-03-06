Esse "vermelho vibrante" usado por Victoria Beckham provavelmente dominará a temporada.

Às vezes, uma única cor é suficiente para capturar a atenção de todos. Em Paris, um look de Victoria Beckham reacendeu recentemente o interesse por um tom vibrante: um vermelho vivo e marcante. Essa tonalidade energética tem tudo para se tornar um dos principais destaques da moda na primavera de 2026.

Uma aparição notável em Paris

Durante sua estadia na capital para a apresentação de sua coleção Outono/Inverno 2026-2027 na Semana de Moda, Victoria Beckham foi fotografada com um look que certamente chamou a atenção. Fiel ao seu estilo minimalista, a estilista britânica optou por uma silhueta simples, porém altamente expressiva.

A peça central do look: uma vibrante blusa de gola alta vermelha. Uma cor marcante que iluminou instantaneamente a produção. Para equilibrar o conjunto, ela combinou a blusa com calças flare cor camelo, um tom suave que atenua a intensidade do vermelho, ao mesmo tempo que valoriza a silhueta. A blusa, ligeiramente oversized, foi colocada por dentro da calça de cintura alta. Uma maneira elegante de estruturar a silhueta sem restringi-la, e um lembrete de que estilo pode ser confortável e marcante ao mesmo tempo.

Quanto aos acessórios, Victoria Beckham completou o look com saltos altos, uma bolsa Kelly de camurça e shearling da Hermès e um par de óculos de sol grandes. Essas escolhas discretas permitiram que a cor principal fosse o destaque.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada pela revista HELLO! (@hellomag)

Vermelho, uma cor que nunca passa despercebida.

Na história da moda, o vermelho ocupa um lugar especial. Intenso, vibrante e profundamente expressivo, evoca confiança, energia e uma certa ousadia estilística. É uma cor que naturalmente atrai o olhar e transforma instantaneamente um look.

As últimas temporadas parecem confirmar seu forte retorno. Diversas análises de tendências publicadas por veículos especializados, como Vogue e Business of Fashion, destacam o renovado interesse dos estilistas por paletas de cores mais dinâmicas. Após períodos dominados por tons muito neutros ou naturais, as cores vibrantes estão gradualmente retornando às passarelas. Nesse contexto, o vermelho vibrante usado por Victoria Beckham se encaixa perfeitamente nessa tendência.

O poder de uma moeda forte

O que torna este look particularmente inspirador é a sua simplicidade. Em vez de sobrepor elementos complexos, tudo gira em torno de uma peça central: o suéter vermelho. Esta abordagem está em sintonia com uma tendência de estilo muito atual. Escolher uma peça de destaque e construir o resto do look em torno de tons mais sóbrios cria um equilíbrio visual harmonioso. O vermelho combina especialmente bem com cores neutras como camelo, bege, preto ou cinza. O resultado: um look que chama a atenção, mas que permanece fácil de usar no dia a dia.

Outra vantagem dessa cor é que ela favorece todos os tipos de corpo. O vermelho atrai o olhar para a pessoa antes da roupa, destacando presença e confiança em vez de um ideal fixo. É justamente isso que o torna tão poderoso em uma abordagem de moda que valoriza a diversidade corporal: ele não busca esconder, mas sim celebrar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Uma cor para adotar na primavera?

É claro que um único look não basta para definir uma tendência. No entanto, vários indicadores apontam na mesma direção.

As coleções recentes mostram um retorno gradual de cores vibrantes, capazes de adicionar personalidade a silhuetas "simples".

O vermelho vivo tem precisamente essa vantagem: transforma instantaneamente um look, mesmo quando usado sozinho. O look usado por Victoria Beckham é um exemplo perfeito. Com um simples suéter vermelho combinado com calças cor de camelo, ela nos lembra que uma cor bem escolhida pode ser suficiente para criar um estilo memorável.

Se os indícios se confirmarem, este vermelho vibrante poderá muito bem se tornar um dos tons de vermelho mais desejados da primavera de 2026. Uma tonalidade alegre que convida todos a ocupar o espaço com confiança e estilo.