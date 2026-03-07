Amarrar os cadarços dessa forma é a nova tendência para 2026.

No mundo da moda, os detalhes podem transformar um acessório do dia a dia. Nas redes sociais, uma forma específica de amarrar os cadarços está chamando cada vez mais atenção. A técnica consiste em criar pequenos laços entre cada par de ilhós, gerando um efeito decorativo ao longo de todo o calçado.

Uma técnica de amarração que transforma tênis

Diferentemente da amarração tradicional, em que os cadarços se cruzam até um nó final, este método consiste em amarrar os cadarços em cada ilhó. Mais especificamente, cada par de ilhós opostos é amarrado com um pequeno laço. O cadarço não forma um ziguezague por todo o tênis; em vez disso, forma uma série de laços que decoram a parte frontal do calçado.

O resultado é um estilo altamente visual, por vezes comparado a fitas ou cadarços decorativos inspirados em sapatos de dança ou espartilhos. Especialistas em cadarços apontam que existem inúmeras técnicas para modificar a aparência dos tênis, algumas puramente estéticas, enquanto outras servem para melhorar o suporte dos pés.

As redes sociais, a força motriz por trás das tendências de acessórios.

Essa técnica está atraindo atenção, principalmente porque as redes sociais desempenham um papel central na disseminação das tendências da moda. De acordo com uma análise do Pew Research Center, plataformas como Instagram e TikTok estão influenciando cada vez mais a forma como as tendências de vestuário surgem e se espalham para o público em geral.

Acessórios simples — cadarços, joias ou penteados — são particularmente adequados para essas tendências virais porque podem ser facilmente replicados. Nesse contexto, tutoriais que demonstram técnicas originais de amarração costumam se tornar muito populares.

Uma longa tradição de amarrações criativas.

A ideia de personalizar os cadarços não é nova. Guias especializados listam dezenas de métodos diferentes, desde o cadarço em escada até o cadarço quadriculado ou em teia de aranha. Algumas técnicas são usadas em áreas específicas, como esportes ou no meio militar, para melhorar o suporte ou evitar que os cadarços se desamarrem.

Outros métodos, no entanto, têm uma função essencialmente estética e permitem a personalização de tênis ou sapatos sociais. O uso de laços em cada ilhós se enquadra precisamente nessa categoria: transforma um elemento utilitário em um detalhe visual.

Uma tendência que aposta na personalização.

A popularidade desse tipo de amarração também reflete uma tendência mais ampla na moda contemporânea: a personalização. As pessoas estão cada vez mais buscando customizar suas roupas e acessórios para expressar seu estilo pessoal. Os tênis, em particular, tornaram-se um campo de testes para os entusiastas da moda.

Trocar os cadarços, alterar a cor ou usar técnicas de amarração originais permite transformar um par de sapatos sem precisar comprar um novo. O cadarço em forma de laço em cada ilhó ilustra como um detalhe simples pode se tornar uma tendência nas redes sociais.

Resumindo, fácil de reproduzir e visualmente original, este estilo (amarração em laço) faz parte de uma longa tradição de amarrações criativas que permite personalizar os sapatos. Como costuma acontecer na moda, às vezes são os detalhes mais simples que mais chamam a atenção.