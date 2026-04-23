As alpargatas com salto plataforma estão fazendo um retorno inesperado em 2026.

Elas evocam verões passados e looks um tanto esquecidos… e, no entanto, as espadrilles de plataforma estão fazendo um retorno notável em 2026. Há muito associadas aos anos 2000, elas voltam hoje com um visual repaginado. Um renascimento da moda que prova que seu estilo não tem prazo de validade.

Uma nostalgia trazida de volta à moda

A moda adora reinventar o antigo, e as alpargatas de plataforma são o exemplo perfeito. Se você as relegou à categoria de "lembranças de verão", é hora de vê-las sob uma nova perspectiva. Os designers estão reinterpretando-as com uma abordagem contemporânea: solados mais elaborados, linhas mais ousadas e materiais modernizados. Diga adeus ao estilo conservador demais e olá para versões que brincam com contrastes.

Couro liso, tecidos técnicos, tons naturais ou cores vibrantes… as variações são infinitas. Seja qual for o seu estilo, minimalista ou ousado, agora existe uma alpargata com salto anabela perfeita para você.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por CHISTERA BIARRITZ | Alpargatas, roupas e acessórios (@chistera_biarritz)

A combinação perfeita: conforto e estilo.

Se este sapato está voltando à moda, não é apenas pela sua aparência. Ele também atende a um requisito crucial: conforto. Ao contrário dos saltos agulha, que às vezes podem ser exigentes para o corpo, a plataforma oferece mais estabilidade. Você ganha altura mantendo um equilíbrio mais natural.

E em 2026, esse aspecto importa. Os desejos estão evoluindo: você busca peças que acompanhem seu dia a dia, seus movimentos, seus dias agitados — sem abrir mão do estilo. As alpargatas com salto anabela atendem a essa necessidade. Elas representam uma moda mais suave para o corpo, mais atenta às suas necessidades.

Um aliado para todas as suas silhuetas

Outro motivo para o seu sucesso é a sua incrível versatilidade. As alpargatas de plataforma adaptam-se a uma infinidade de estilos e silhuetas. Com um vestido fluido, conferem um toque leve e veranil. Combinadas com calças de pernas largas ou um conjunto de linho, criam um look simultaneamente descontraído e estruturado.

Elas também têm a vantagem de alongar a silhueta sem perder o conforto. Como resultado, você pode brincar com o volume, o comprimento e as proporções sem sacrificar o conforto. E, acima de tudo, elas combinam com todos os tipos de corpo. Não existe uma única maneira de usá-las, nem uma silhueta "ideal". Seu estilo, suas regras.

Das passarelas às ruas, um retorno impulsionado pelas redes sociais.

Embora esse retorno possa parecer repentino, ele é, na verdade, impulsionado por um fenômeno bem conhecido: a viralização de tendências. Nas redes sociais, looks inspirados nos anos 2000, repaginados para 2026, estão fazendo um enorme sucesso. As alpargatas de plataforma estão em destaque, incorporadas a looks mais urbanos, às vezes bem distantes da sua imagem de simples calçados de férias. Influenciadores, estilistas e entusiastas da moda estão contribuindo para esse revival ao combiná-las com peças contemporâneas. O resultado: elas se tornaram desejáveis, modernas e quase indispensáveis.

Mais do que uma tendência, um símbolo de evolução.

O retorno das alpargatas com plataforma não é apenas uma moda passageira. Reflete uma evolução mais profunda na moda. Hoje, cada vez mais pessoas procuram peças que combinem estilo, conforto e liberdade de movimento — roupas e acessórios que se adaptam ao corpo, e não o contrário. As alpargatas com plataforma encaixam-se naturalmente nessa tendência. Oferecem uma alternativa aos saltos tradicionais, sem impor restrições.

Em última análise, o seu regresso em 2026 transmite uma mensagem simples: a moda não é estática. Ela evolui consigo, com os seus desejos, com o seu corpo e com a sua forma única de se expressar.