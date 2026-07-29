O sutiã à mostra está voltando com tudo entre as tendências de 2026.

Tendências da moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

O sutiã deixou de ser um item secreto: em 2026, ele sai das sombras e assume o protagonismo nos looks mais modernos. Considerado por muito tempo uma peça íntima a ser escondida, agora se torna uma verdadeira declaração de estilo. Essa evolução celebra a expressão pessoal e a liberdade de criar um look que reflita sua individualidade.

Quando o sutiã se torna um item de moda por si só.

Esqueça a ideia de uma peça íntima simples e prática: o sutiã agora se afirma como uma peça escolhida e exibida. Presente nas coleções Primavera/Verão 2026 de diversas casas de moda, ele conquista espaço em silhuetas elegantes, modernas e cheias de personalidade. Usado como um top curto, combinado com um terninho chique ou revelado sob um blazer estruturado, ele passa por uma transformação completa. Essa transformação não é meramente estética: ela reflete uma nova maneira de pensar o vestuário.

@malikaxm Meu sutiã favorito do momento - @Lounge Cargos @Urban Outfitters Europe #looksdeverão # sutiãderenda #inspiraçãodelook ♬ no cinderella - kwn

Uma homenagem aos anos 80 e 90 revisitados.

Essa tendência não é totalmente nova. Já na década de 1980, alguns estilistas optaram por tirar essa peça do universo da lingerie e colocá-la no centro da silhueta. Na década de 1990, o movimento continuou antes de gradualmente desaparecer. Em 2026, ele retorna com uma abordagem diferente. O sutiã à mostra incorpora uma atitude natural, desinibida e assertiva. Torna-se mais uma forma de personalizar o estilo, sem ter que seguir regras rígidas.

Três maneiras fáceis de adotá-lo com estilo.

Se você gosta dessa tendência, existem diversas opções que facilitam a sua incorporação ao seu guarda-roupa.

  1. A primeira opção é usar um sutiã por baixo de um blazer oversized. Essa combinação cria um contraste interessante entre uma peça ajustada e um corte mais solto, para um look elegante e marcante ao mesmo tempo.
  2. Outra possibilidade: sobreposição de peças. Uma camisa ligeiramente aberta, um colete fino ou uma jaqueta usada de forma natural podem revelar uma alça delicada ou um detalhe em renda, mantendo um visual discreto.
  3. Para um look mais descontraído, um sutiã de algodão pode ser combinado com calças de cintura baixa, jeans ou uma saia fluida. É uma opção confortável que prioriza o bem-estar sem abrir mão do estilo.

Uma tendência que celebra todas as formas de se vestir.

Para além da tendência da moda, o sutiã à mostra ilustra uma evolução mais ampla: a de um guarda-roupa onde cada peça pode encontrar o seu lugar de acordo com os seus desejos. O que antes era escondido torna-se visível, não para chamar a atenção a qualquer custo, mas simplesmente porque os códigos de vestimenta estão a evoluir.

É claro que você não é obrigado(a) a adotar essa tendência se ela não combinar com seu estilo ou preferências. A moda continua sendo, acima de tudo, um espaço de liberdade: todos devem poder escolher as roupas com as quais se sentem bem. E se você não gosta de um look, isso não significa que não possa respeitar as escolhas dos outros. A diversidade de estilos é justamente o que torna a moda tão rica.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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