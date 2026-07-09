Ela transforma camisas de futebol em peças de moda ultracriativas.

Tendências da moda
Émilie Laurent
Customiser maillot de foot
@fioonaax/Instagram

Nesta Copa do Mundo de 2026, a camisa de futebol se tornou um item essencial do dia a dia. Usada em uníssono pelas it-girls mais seguidas online, essa peça numerada, um claro sinal de nossa paixão pelo esporte, está fazendo sucesso nos guarda-roupas. Enquanto as fashionistas a usam com vários colares ou amarrada na cintura, esta estilista autodidata dá uma repaginada na peça, com a tesoura na mão. O resultado dessa pequena intervenção criativa é impressionante!

Quando a camisa de futebol se transforma em uma tela criativa.

Outrora usada nos dias de jogo por torcedores orgulhosos, a camisa de futebol deixou de ser uma peça ocasional usada apenas a cada quatro anos. Enquanto há alguns anos essa camisa, que lembrava uma bandeira, fazia parte do kit básico dos torcedores fanáticos, hoje ela é um item comum. Melhor ainda, tornou-se um ícone de estilo. Não se limita mais a bermudas e sandálias com meias. Essa camisa, estampada com o escudo do nosso time favorito, combina perfeitamente com sapatilhas de grife, saias de renda ou até mesmo bermudas largas.

Tirada da sua zona de conforto por influenciadores inspirados e hashtags virais, a camisa de futebol é sem dúvida o item mais desejado do momento. Nas redes sociais, alguns compartilham dicas pessoais para customizar essa peça de estilo urbano, enquanto outros, como @fioonaax, a reinterpretam completamente. Essa artista têxtil não se contenta com alguns ajustes minimalistas. Ela revisita os fundamentos desse item essencial do estádio e não tem medo de oferecer sua própria interpretação única.

Esses vídeos, que para os puristas dessa peça são como cenas de terror insuportáveis, mostram todo o processo de transformação, do primeiro corte ao último ponto. E não se trata mais apenas de design de moda, mas de arte. A camisa de futebol serve como tela para sua imaginação sem limites, transformando-se ora em um vestido elegante, ora em uma jaqueta de couro.

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Um designer com toque de ouro

Enquanto jogadores de futebol podem ter barras de ouro nos pés, essa mente criativa, seguida por quase 400 mil inscritos, tem varinhas mágicas nos dedos. Ela corta a camisa ao meio, funde-a com outro material e costura as duas partes com uma máquina de costura, como em um projeto de scrapbooking.

Seja a camisa número 7 de Ronaldo ou a número 8 de Kroos, cada camisa renasce em uma nova forma. Em sua oficina improvisada, ela monta as camisas como peças de um quebra-cabeça, sempre atenta à escolha de estampas elegantes. A ex-cheerleader, que estudou design, tem uma identidade única, uma mistura de elegância e sportswear . Ela une mundos que, à primeira vista, parecem não ter nada em comum.

Além disso, para dar início à Copa do Mundo de 2026, ela criou uma colagem de camisas de todas as seleções, combinando-as em um único design. E, aproveitando seu sucesso, ela não cria peças apenas para exibição. Celebridades do futebol, como o icônico Thomas Müller, encomendam seus designs.

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Os maiores nomes do esporte estão disputando suas criações.

A estilista promissora tem um verdadeiro fã-clube acompanhando seus vídeos digitais. A jovem, que usa suas próprias medidas como guia, está recebendo uma verdadeira ovação coletiva nas redes sociais. Enquanto alguns apontam que a camisa é um símbolo sagrado, Fiona Rörig parece ter um privilégio especial. No vídeo mais visto, ela dedica sua criação a Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e lhe dá uma dica sutil. E os comentários estão repletos de elogios ao seu talento. Os mais admiradores só conseguem usar a onomatopeia "uau" para descrever a criação. "Eu quero uma igual", pede um usuário, enquanto outro comenta: "É uma obra de arte".

E, por meio de suas postagens virais, Fiona conseguiu atrair a atenção de figuras importantes do mundo esportivo. Por exemplo, em 2024, ela vestiu Lisa Füllkrug, esposa de Nicolas Füllkrug, com um vestido camiseta rosa. Mas a conquista mais marcante em seu currículo continua sendo o presente de uma peça única para Müller quando ele deixou o Bayern de Munique.

Por meio de suas criações, Fiona Rörig prova que uma camisa não está destinada a ficar esquecida em um armário após uma competição. Ela pode ter uma segunda vida, mais criativa, mais sustentável e mais pessoal. É também uma forma de subverter o conceito de fast fashion, transformando peças existentes em vez de produzir roupas completamente novas.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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