Este estilo de calças já está se consolidando como a principal tendência para o outono de 2026.

Tendências da moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Đậu Photograph / Pexels

Após várias temporadas dominadas por calças XXL, uma nova silhueta está conquistando a todos. Original, confortável e fácil de adaptar ao estilo de cada um, a calça balão promete se tornar uma das peças indispensáveis para o outono de 2026. E uma coisa é certa: ela não é exclusiva para um tipo de corpo.

Calças balão, a nova obsessão da moda.

É impossível não notar este ano. Reconhecíveis pelo seu volume generoso nas coxas e pernas, que se afunila gradualmente em direção aos tornozelos, as calças balão criam uma silhueta elegante e dinâmica. Também chamadas de "pantalonas" por algumas marcas, elas agradam pelo seu visual gráfico e estilo decididamente moderno.

Este corte rompe com as calças clássicas e oferece uma nova maneira de brincar com as proporções. Ele adiciona personalidade ao look sem sacrificar o conforto, um equilíbrio que explica em grande parte o seu sucesso.

@inavanvae Como usar calças balão 🌝 ♬ som original - Remy

Uma peça que é mais fácil de adotar do que você imagina.

À primeira vista, o volume das calças balão pode parecer intimidante, mas elas são muito mais fáceis de usar do que aparentam. Para criar um visual equilibrado e favorecedor, basta combiná-las com uma blusa justa ou com a blusa levemente por dentro da cintura para acentuar a silhueta. Quanto aos sapatos, tudo é permitido. Botas de cano curto ou saltos oferecem um look sofisticado, enquanto tênis criam uma vibe mais casual. No fim das contas, tudo se resume à preferência e ao estilo pessoal.

Uma tendência que celebra o conforto... e todos os tipos de corpo.

O sucesso das calças balão faz parte de uma tendência mais ampla: a de cortes folgados e confortáveis que permitem que o corpo se movimente livremente. Da mesma forma, as calças barril e os modelos de pernas largas continuam populares.

E acima de tudo, não há necessidade de se perguntar se esse corte é "o certo para você". A moda não se trata de confinar as pessoas a regras ou imposições. Baixas, altas, curvilíneas, magras, musculosas, etc.: todos são livres para usar o que quiserem. Calças balão não são reservadas para um "tipo de corpo ideal", porque simplesmente não existem. O mais importante é se sentir bem com suas roupas e se divertir com proporções, tecidos e combinações. Afinal, a moda é um playground fantástico, não uma lista de regras a seguir.

@bygigivassallo Calças balão durante todo o inverno... ou até meus tornozelos aguentarem mais o frio. 😂🖤 #calçabalão #lookdodia #roupadeoutono #modadeoutono ♬ Harrison I hate Jazz Ft Jaleel Shaw lançamento dia 10 de junho - Harrison

As calças para adotar neste outono de 2026

Originais, confortáveis e elegantes, as calças balão reúnem todos os requisitos para serem a peça essencial desta estação. Sua silhueta escultural adiciona um toque de frescor aos looks do dia a dia e prova que os cortes amplos ainda têm um futuro promissor.

Neste outono de 2026, se você está pensando em sair da sua zona de conforto, pode ser o momento perfeito para abrir espaço para calças balão no seu guarda-roupa. Não apenas porque elas estão na moda, mas porque a melhor maneira de usar uma peça de roupa é escolher uma com a qual você se sinta completamente você mesma.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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