Esses sapatos baixos prometem ser os itens indispensáveis do outono de 2026.

Tendências da moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Taryn Elliott / Pexels

Neste outono de 2026, a moda toma um novo rumo: o do conforto inegável. Diga adeus aos saltos desconfortáveis para o dia a dia; os sapatos baixos são as verdadeiras estrelas da estação. Elegantes, versáteis e desenhados para valorizar todos os tipos de corpo, eles provam que é possível se sentir bem e, ao mesmo tempo, estar na moda.

Sapatilhas de ballet: combinando elegância e bem-estar.

Já muito populares nas últimas temporadas, as sapatilhas de ballet continuam a ganhar destaque e consolidam-se como peça essencial do guarda-roupa de outono. Longe de serem clássicas, reinventam-se com detalhes que fazem toda a diferença: bicos ligeiramente pontiagudos, tiras delicadas no tornozelo e texturas refinadas como verniz ou camurça.

O seu maior trunfo? Adaptam-se a todos os estilos: com calças de ganga para um look casual e elegante, com uma saia para um toque romântico ou com um vestido para um estilo mais sofisticado. Um verdadeiro aliado da moda para quem adora combinar elegância e conforto.

Mocassins: um charme retrô que ainda agrada.

Com sua inspiração preppy e um toque levemente vintage, os mocassins estão entre os favoritos para o outono de 2026. Este estilo atemporal adiciona instantaneamente um toque chique ao look, mantendo o conforto ideal para o uso diário.

Usadas com meias à mostra para um look moderno, calças de alfaiataria para uma silhueta elegante ou uma saia midi para um toque retrô contemporâneo, elas oferecem uma infinidade de possibilidades. O segredo: um visual sofisticado e descomplicado, perfeito para os dias corridos.

Botas rasas e botas de cano curto são essenciais para dias frescos.

Com a queda das temperaturas, botas sem salto e botinhas tornam-se itens essenciais. Nesta temporada, elas vêm em diversos estilos: botas de cano alto para montaria, modelos fáceis de calçar e até botinhas inspiradas no universo motociclista.

Práticas e confortáveis, permitem que você se mantenha elegante durante todo o outono. Combinadas com um vestido fluido, criam um lindo contraste entre delicadeza e personalidade. Com jeans, formam um look simples, porém sempre estiloso. Tudo o que você precisa para atravessar a estação com estilo, sem abrir mão do conforto.

Tênis: a tendência para conforto com estilo

É impossível falar de sapatos baixos sem mencionar os tênis, que se tornaram verdadeiros itens essenciais do guarda-roupa. Hoje, bem diferentes da sua imagem esportiva, eles se encaixam facilmente em uma grande variedade de looks.

Para o outono de 2026, os estilos retrô e as linhas minimalistas são as estrelas da coleção. Combinam tanto com jeans do dia a dia quanto com um look mais sofisticado, criando um equilíbrio entre o casual e o moderno. Os tênis nos lembram de algo essencial: estar confortável nos pés também pode ser muito estiloso.

Como usar sapatos baixos com estilo?

A principal vantagem dos sapatos baixos reside na sua incrível versatilidade. Permitem criar silhuetas elegantes, oferecendo ao mesmo tempo uma considerável liberdade de movimentos. O segredo é divertir-se com as combinações, pois os sapatos baixos funcionam tão bem com looks casuais como com produções mais sofisticadas. Encorajam a criação de visuais que refletem a sua personalidade, sem sacrificar o conforto.

Sapatilhas de ballet, mocassins, botas ou tênis: os calçados baixos estão se consolidando como os grandes vencedores da temporada. Eles representam uma nova visão da moda, onde estilo e conforto finalmente caminham juntos. Neste outono, tudo o que resta a fazer é escolher o par que irá acompanhá-la com confiança em todas as suas aventuras.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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