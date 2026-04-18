Os óculos grandes inspirados nos anos 2000 estão de volta à moda.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

Os óculos XXL, com suas armações largas, formatos marcantes e visual impactante, estão fazendo um retorno triunfal na moda de 2026. Em contraste com a discrição minimalista dos anos anteriores, as silhuetas XXL assumem uma presença forte, quase icônica, nos rostos, remetendo aos looks das estrelas dos anos 2000.

Uma releitura do visual dos anos 2000

As armações XXL atuais capturam perfeitamente o espírito dos anos 2000: tamanho imponente, blocos de cor, degradês, lentes coloridas, até mesmo um efeito "olho de gato" ou armações de plástico redondas e ousadas. Os estilos que estampavam as capas de revistas naquela época são revisitados com materiais mais leves, toques modernos sutis e cores mais diversas, adaptando-se a uma estética mais ampla, mas ainda fortemente influenciada pela cultura pop.

Um acessório muito marcante no rosto.

O que torna os óculos grandes especiais é que eles definem instantaneamente uma nova área do rosto, emoldurando os olhos e, às vezes, até realçando as sobrancelhas, as maçãs do rosto ou o maxilar. Isso agrada a quem tem um estilo arrojado e busca um acessório que possa substituir o visual principal do look, sem que a roupa em si precise ser extravagante.

Uma tendência impulsionada pelas redes sociais

As redes sociais amplificam ainda mais essa tendência, com looks em que os óculos grandes se tornam quase mais memoráveis do que as próprias roupas: no palco, em festivais ou durante ensaios fotográficos de moda, a silhueta com óculos grandes é instantaneamente reconhecível e frequentemente copiada pelos fãs. As marcas de óculos agora oferecem modelos inspirados em designs clássicos, às vezes em edições retrô, mas com cores, acabamentos ou detalhes "modernos" que os tornam adequados tanto para o dia a dia quanto para eventos noturnos.

Os óculos oversized, portanto, simbolizam uma tendência à ousadia, onde a pessoa opta por se destacar em vez de se misturar à multidão. Sejam usados como óculos de sol, lentes corretivas ou simplesmente como uma declaração de estilo, os óculos de armação oversized representam uma reação contra o minimalismo discreto: mais volume, mais geometria, mais presença e sempre uma referência aos anos 2000, agora conectada à cultura atual.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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