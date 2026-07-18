Este estilo de sobretudo está destinado a ser a peça-chave do outono de 2026.

Se existe um casaco que nunca sai de vez do nosso guarda-roupa, é o trench coat. Para o outono de 2026, ele se reinventa com um visual mais "rock". Nesta temporada, uma versão em particular está chamando a atenção e promete se tornar a nova peça indispensável.

O sobretudo ganha uma repaginada.

Tradicionalmente associado ao famoso gabardine bege, o trench coat agora ostenta um acabamento que transforma completamente seu visual: o couro. Com sua aparência lisa e estruturada, ele adiciona personalidade instantaneamente a qualquer look, mantendo a elegância atemporal desta peça icônica. Mais envolvente que um modelo clássico, é perfeito para os dias frescos de outono. Usado sobre um tricô grosso ou um suéter aconchegante, ele combina conforto e estilo sem esforço.

Cortes de cabelo para todos os gostos

É impossível não notar: os desfiles de moda outono/inverno confirmaram em grande parte o retorno do trench coat com efeito couro. Seu sucesso reside também na sua versatilidade. Você gosta de silhuetas clássicas? Os modelos longos com cinto continuam sendo uma aposta segura. Prefere um look mais descontraído? As versões oversized, com ombros levemente caídos, oferecem um estilo moderno e fácil de usar. Os detalhes finais também fazem toda a diferença: cintos marcados, golas oversized, texturas brilhantes ou foscas… Há inúmeras variações para encontrar a que combina com a sua personalidade.

Como adotar essa peça da moda?

O sobretudo de couro sintético combina bem com uma grande variedade de looks. Usado aberto sobre calças jeans de corte reto e um suéter de tricô, ele adiciona um toque sofisticado a um visual casual. Abotoado e com cinto sobre um vestido fluido ou calças de pernas largas, cria uma silhueta elegante e estruturada. Quanto às cores, tons clássicos como preto, chocolate ou caramelo continuam sendo apostas seguras, enquanto verdes escuros ou marrons avermelhados oferecem um toque mais original.

A escolha certa: opte por couro sintético.

Embora o visual em couro seja, sem dúvida, a grande tendência para o outono de 2026, não há obrigação de escolher couro animal. Hoje em dia, muitas marcas oferecem alternativas de couro sintético de grande sucesso, que proporcionam o mesmo efeito visual por um preço mais acessível.

É também uma escolha mais alinhada com as tendências da moda em constante evolução. O couro, por ser derivado da exploração animal, provém da pele de animais abatidos. Em 2026, com inúmeras alternativas disponíveis, cada vez mais de alta qualidade, optar pelo couro sintético permite aderir plenamente a esta tendência sem apoiar o uso de produtos de origem animal.

Uma peça feita para durar.

Além do sucesso desta temporada, o trench coat com efeito de couro tem outra vantagem: não se limita a apenas um outono. Presente tanto nas coleções de outono/inverno quanto nas de primavera/verão, ele se consolidou como uma peça atemporal, capaz de transcender tendências e se reinventar a cada temporada.

Atemporal e inegavelmente moderno, o sobretudo com efeito de couro confirma que um verdadeiro clássico ainda pode surpreender. O ideal é optar por uma versão em couro sintético para combinar estilo, modernidade e uma abordagem mais amiga dos animais.