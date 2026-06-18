Um padrão de roupa de praia bastante conhecido está voltando com tudo este ano.

Cada temporada de verão traz consigo suas próprias tendências, mas algumas transcendem décadas sem perder o charme. Para o verão de 2026, uma estampa icônica faz uma entrada triunfal nas praias e nas cidades: a estampa de poá. Elegante e fácil de usar, ela promete se tornar um dos itens indispensáveis da estação.

Ervilhas, a eterna favorita do verão

Embora possa parecer um grande retorno, as bolinhas nunca saíram de moda de verdade. Essa estampa icônica sempre foi associada a um visual refinado e distinto. Das silhuetas dos anos 1950 aos looks marcantes de figuras icônicas nas décadas seguintes, ela sempre transcendeu épocas sem esforço. Seu segredo? Uma capacidade única de se reinventar, mantendo sua essência. O resultado: continua a cativar geração após geração.

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Uma versão renovada e ultramoderna

Este ano, as bolinhas vão além de uma simples referência retrô. Os designers estão optando por interpretações mais contemporâneas, com linhas limpas e combinações modernas. O resultado é mais gráfico, mais sofisticado e perfeitamente em sintonia com as tendências. Quanto às cores, a dupla preto e branco continua sendo uma aposta segura, mas agora divide os holofotes com tons vibrantes e veranis. Vermelho intenso, azul delicado ou rosa suave: todos podem encontrar a versão que combina com seu estilo e desejos.

Como usar bolinhas sem cometer uma gafe fashion?

Uma das grandes vantagens desta estampa é a sua versatilidade. Na praia, ela enfeita vestidos leves, cangas esvoaçantes e looks praianos. Seu toque fresco e vibrante adiciona instantaneamente personalidade a um visual de verão.

Para além do litoral, as bolinhas também estão aparecendo em saias fluidas, blusas e vestidos da estação. Para quem prefere uma abordagem mais discreta, basta alguns detalhes: um lenço, uma bolsa ou joias com bolinhas permitem aderir à tendência de forma suave. O truque mais simples é combiná-las com peças de cores sólidas para criar um equilíbrio harmonioso.

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Com sua mistura de fantasia, elegância e modernidade, a estampa de poá está prestes a se tornar uma das principais tendências da moda para o verão de 2026. Adaptável, favorecedora e atemporal, ela prova mais uma vez que um clássico sempre pode surpreender. Seja qual for sua preferência, looks ousados ou toques mais sutis, o poá tem tudo o que você precisa para acompanhar seus dias ensolarados com estilo.