Este estilo de óculos "de vovó" está surgindo como a armação da moda para o outono de 2026.

Durante muito tempo considerados "óculos de vovó" pela mídia de moda e pelo imaginário coletivo, esses modelos discretos estão voltando à moda. Hoje, eles atraem pelo visual refinado e toque retrô, sem impor regras rígidas. Afinal, o melhor par de óculos é aquele com o qual você se sente confortável.

As armações pequenas estão voltando com tudo.

É impossível ignorar esta tendência de volta às aulas para 2026: óculos com armações finas e lentes pequenas estão por toda parte. Popularizados nas redes sociais sob a estética "sereia do escritório", eles se inspiram nos trajes de escritório do final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Sua marca registrada? Uma silhueta discreta, geralmente retangular, às vezes ligeiramente curvada para cima nas extremidades, que confere um toque estruturado ao look. Mais do que um fenômeno viral, elas se tornaram presença constante nas novas coleções.

Os detalhes que fazem a diferença

Para capturar essa estética, certas características se repetem com frequência. As armações privilegiam linhas finas, em metal ou acetato leve, bem diferentes dos modelos muito grossos. As lentes permanecem relativamente compactas, contrastando com os formatos XXL que caracterizaram as temporadas anteriores.

Em termos de cor, o preto e o padrão tartaruga continuam sendo apostas seguras, enquanto os acabamentos em dourado ou prateado oferecem um visual igualmente elegante. A ideia não é transformar completamente o seu estilo, mas adicionar um toque de personalidade com um acessório discreto. Um novo par de óculos de grau ou de sol é, às vezes, tudo o que é preciso para criar uma impressão diferente, sem perder a essência do seu estilo.

Uma tendência... mas nunca uma obrigação.

Embora esses modelos estejam voltando com força total, isso não significa que combinem com todos, nem que outros estilos estejam desaparecendo. Expressões como "óculos de vovó" são, na verdade, rótulos popularizados pela mídia, em vez de refletirem a realidade.

Em última análise, a moda é, antes de tudo, um espaço para se divertir. Seja qual for a sua preferência — armações pequenas e minimalistas, formatos grandes, modelos coloridos ou até mesmo óculos vintage —, não há limite de idade nem regras para usar o que reflete a sua personalidade. As tendências podem inspirar, mas nunca devem ditar as suas escolhas.