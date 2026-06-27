Joias em formato de cubo de gelo? A tendência de moda mais refrescante deste verão é intrigante.

Enquanto a atual onda de calor deixa o cérebro de muita gente lento e arruinando qualquer tentativa de concentração, alguns ainda se mostram criativos. As mentes dos internautas estão fervilhando de ideias, buscando maneiras de se refrescar. E a forma de gelo nunca foi tão útil quanto neste calor escaldante. Ela está servindo como molde para criar joias foscas.

Cubos de gelo em vez de diamantes

A onda de calor, que em breve se tornará apenas mais um dia de verão, testa nossa capacidade de adaptação a cada explosão de calor extremo. Embora até mesmo o menor passo para fora de casa pareça entrar no inferno, precisamos reunir os últimos neurônios que nos restam para refrescar o corpo e evitar alguns graus negativos sob a pele.

As mais pragmáticas improvisam roupas leves com lenços de seda, que são quase imperceptíveis na silhueta. Outras criam lenços personalizados envolvendo cubos de gelo em um pano de prato, na esperança de reter o suor por alguns instantes. As mais despreocupadas saem com seus trajes de praia pelas ruas da cidade, onde o sol já está derretendo , usando tops triangulares e saias pareô .

E os mais criativos, cujas mentes não foram afetadas pelo calor, trocam seus colares adornados com conchas e pulseiras de flores de tiare por joias mais funcionais. Joias esculpidas em gelo, semelhantes a estalactites. Cubos de gelo se tornam pedras preciosas por si só. Não têm valor monetário, mas são preciosos para o bem-estar pessoal. É claro que esses pingentes e outros acessórios, que parecem ter sobrevivido às regiões polares, estão destinados a se autodestruir no corpo sob os efeitos dos raios UV e das temperaturas extremas.

Quando os acessórios acalmam a pele

Nas redes sociais, os usuários estão transformando seus congeladores em verdadeiras joias, dignas do figurino da Rainha da Neve. Eles não estão usando a forma de gelo apenas para fazer cubos para sua limonada caseira ou mojito sem álcool, mas sim como uma ferramenta criativa, como joalheiros com seus maçaricos, brunidores e martelos.

O processo é simples. Para experimentar este artesanato, que promete um pouco de alívio do calor do verão, basta seguir as instruções visuais de @interrobangart. Primeiro, ela cria um suporte para que as peças de bijuteria não afundem até o fundo da forma. Em seguida, ela enche a forma de gelo com água, coloca o palito com as peças em cima e as suspende para que congelem dentro.

Ela as deixa na geladeira por algumas horas, resultando em peças com um brilho cristalino e inegável utilidade. Tudo o que resta é ela prender essas joias geladas em volta do pescoço e do pulso para aliviar seu corpo febril.

Abordando o calor de forma criativa

Quando o termômetro ultrapassa os 35°C , os acessórios deixam de ser apenas para complementar um look ou atrair elogios. Eles se tornam quase aliados de sobrevivência. Esses colares e pulseiras de gelo obviamente não pretendem substituir um ventilador, um ar-condicionado ou a hidratação adequada, mas ilustram uma nova maneira de lidar com as ondas de calor: com uma boa dose de imaginação.

Essa tendência faz parte de um movimento mais amplo em que a beleza e a moda agora buscam ser tão práticas quanto esteticamente agradáveis. Seguindo o exemplo de ventiladores transformados em acessórios de moda, roupas refrescantes e cachecóis recheados de gelo vistos nos ombros de tenistas, as joias também estão se tornando funcionais. Seu propósito não é mais apenas iluminar um look, mas também proporcionar uma sensação de frescor ao pescoço e aos pulsos, duas áreas ricas em vasos sanguíneos.

É claro que essas joias são efêmeras. Derretem tão rápido quanto um sorvete deixado em uma toalha de praia, deixando apenas algumas gotas de água na roupa. Mas é justamente isso que as torna tão encantadoras. Em uma época em que as redes sociais celebram criações temporárias e tendências tão passageiras quanto um pôr do sol de verão, esses adornos de gelo nos lembram que nem tudo precisa ser permanente para ser espetacular.