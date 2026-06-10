Do crochê às estampas: esses looks de praia vão definir 2026.

Mesmo antes das primeiras sessões de banho de sol, as tendências de praia para o verão de 2026 já estão ditando o tom. Com peças cuidadosamente elaboradas, estampas e acessórios refinados, as silhuetas de verão ganham um visual decididamente fashion. É uma estação que celebra tanto o conforto quanto a autoexpressão, sem jamais sacrificar o estilo.

O crochê reinventa o visual de praia.

É impossível não notar: o crochê promete ser a peça indispensável do verão de 2026. A imagem boêmia um tanto antiquada que por vezes o acompanhava ficou para trás. Nesta temporada, ele se apresenta sofisticado, delicado e inegavelmente contemporâneo. Conjuntos de duas peças, saias combinando, ponchos leves e até mesmo pequenas capas integradas às silhuetas: esse tricô vazado surge em todos os formatos e tamanhos. Os detalhes fazem toda a diferença, com jogos de texturas, bordados com miçangas e acabamentos meticulosos que realçam o trabalho artesanal.

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Cores naturais que acalmam

A surpresa da temporada? O sucesso dos tons suaves e envolventes. O branco "Cloud Dancer" destaca-se como uma das cores mais marcantes, acompanhado por uma paleta inspirada na natureza. Cacau, verde-oliva, areia, azul-marinho... esses tons discretos conferem uma elegância sutil aos looks de verão. A paleta também apresenta cores mais vibrantes, como o laranja intenso, o azul-pervinca e até mesmo o vermelho vivo, para quem deseja adicionar um toque de energia aos seus looks de praia.

As estampas estão de volta aos holofotes

Após vários verões dominados pelo minimalismo, as estampas estão fazendo um retorno notável . As estampas de animais continuam populares, desde zebra e leopardo até cobra, enquanto as inspirações náuticas ganham cada vez mais espaço. Estampas gráficas, como listras e chevrons, também permanecem essenciais. Seja para quem prefere uma versão colorida para chamar a atenção ou um visual mais discreto para uma elegância atemporal, todos podem encontrar a estampa que mais combina com seu estilo.

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O encobrimento torna-se indispensável.

Considerada por muito tempo um mero item prático, a saída de praia está mudando seu status. Em 2026, ela se torna um elemento central da silhueta. Vestidos longos, calças fluidas, ponchos de tricô leves, lenços delicados ou capas sofisticadas: essas peças complementam naturalmente os trajes de banho e estendem sua elegância muito além da praia. A transição da praia para um passeio de verão nunca foi tão fluida. A ideia? Criar looks nos quais você se sinta livre para se movimentar, passear em um terraço ou participar de um jantar improvisado, sem precisar trocar de roupa.

Os detalhes que fazem toda a diferença

Os cortes icônicos também estão voltando à moda . O modelo tomara que caia está recuperando seu prestígio, enquanto os maiôs com amarrações delicadas cativam com sua leveza visual. Os acessórios, por sua vez, ganham uma nova importância. Correntes de cintura, joias corporais, pérolas delicadas e franjas refinadas realçam sutilmente as silhuetas. Mais do que um simples complemento, eles desempenham um papel fundamental na expressão do estilo pessoal.

O verão de 2026 celebra uma diversidade de peças de moda praia, onde criatividade e conforto caminham juntos. Seja apostando em crochês elaborados, ousando com estampas marcantes ou optando por acessórios refinados, o segredo é escolher peças com as quais você se sinta completamente à vontade. Afinal, o maior trunfo de um look de verão é a confiança com que você o veste.