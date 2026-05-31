"Uma beleza brasileira": esta atriz causa sensação com um vestido escultural.

Léa Michel
@brunamarquezine / Instagram

Convidada para o desfile da Mondepars, a atriz brasileira Bruna Marquezine certamente causou impacto. Em São Paulo, ela optou por um vestido preto de estrutura marcante, aclamado como um dos looks mais comentados da noite. Uma aparição de elegância discreta e estrutura impecável.

Um vestido preto com um visual arquitetônico.

Para a ocasião, Bruna Marquezine optou por um longo vestido preto sem alças com corpete estilo corset que delineava uma silhueta elegante e ajustada. O detalhe mais marcante era a cintura: um acabamento geométrico e pontiagudo nos quadris, uma espécie de peplum reinventado que evocava as barbatanas modernas. A saia longa e afunilada estendia essa linha esbelta, criando uma estética decididamente minimalista. Nos comentários, muitos internautas expressaram sua admiração, descrevendo Bruna Marquezine como uma "beleza brasileira" e uma "mulher radiante".

Acessórios minimalistas

Fiel ao seu estilo discreto, Bruna Marquezine completou o look com óculos de sol pretos e finos, adicionando um toque gráfico ao visual. Seu corte de cabelo, um bob curto, ondulado e castanho-escuro, acentua o ar moderno da produção, enquanto a manicure escura dá o toque final. O conjunto todo preto destaca o corte e a estrutura da peça.

Com essa escolha, Bruna Marquezine confirma sua desenvoltura no mundo da moda, tendo marcado presença em diversos eventos importantes. Entre linhas limpas, uma paleta monocromática e detalhes meticulosamente elaborados, ela criou um dos looks de destaque do desfile da Mondepars: uma demonstração de estilo que combina modernidade e elegância.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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