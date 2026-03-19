Rosalía incendeia o palco com um camarim digno de um balé futurista.

Fabienne Ba.
@rosalialivevocalss / Instagram

No palco, alguns artistas ultrapassam os limites da performance visual e musical. O figurino torna-se, então, um elemento central do espetáculo. Essa é a abordagem de sucesso de Rosalía, que marcou o lançamento de sua turnê eLUX com uma direção artística que mescla dança clássica, estética futurista e ilusões de palco.

Um lançamento memorável em Lyon.

Foi na LDLC Arena, em 16 de março de 2026, que Rosalía deu início à sua turnê internacional. Segundo a revista People, a cantora, compositora e musicista espanhola apresentou "um show construído em torno de um universo visual particularmente elaborado" .

Desde os primeiros minutos, o tom é definido: a apresentação transcende a mera música para abraçar uma abordagem holística, semelhante à ópera ou ao balé contemporâneo. O programa apresenta uma seleção de cerca de vinte canções, acompanhadas por cenários em constante evolução e trocas de figurino impressionantes.

Looks inspirados no balé

Entre os elementos mais comentados, as escolhas de figurino ganham destaque. Rosalía, em particular, surge com uma roupa diretamente inspirada no balé clássico: um collant branco, tutu rosa e sapatilhas de balé, reimaginados com uma estética moderna. Esse visual, combinado com a coreografia etérea, reforça a impressão de uma fusão entre concerto e performance artística.

Rosalía é por vezes carregada ou acompanhada por bailarinos, criando quadros visuais que lembram uma performance coreográfica. Outras silhuetas enriquecem este universo: vestidos fluidos, peças estruturadas ou conjuntos que combinam tecidos leves com detalhes mais gráficos.

Entre moda, performance e narrativa

O guarda-roupa de Rosalía é mais do que uma simples coleção de looks. Ele contribui para uma narrativa coesa, onde cada peça reflete um estado de espírito ou intenção artística específica. Observamos transições entre silhuetas inspiradas na dança clássica e outras mais contemporâneas, que remetem à estética clubber ou vanguardista. Essa diversidade reflete sua identidade musical, conhecida por "misturar influências e gêneros". O figurino, então, torna-se uma extensão dessa abordagem híbrida.

Além dos figurinos, a dimensão visual do espetáculo também se baseia em um design de cenário meticuloso. Rosalía incorpora ilusões de ótica, brincando com perspectivas, formas e movimentos no palco. Algumas performances a mostram suspensa ou emoldurada por elementos gráficos manipulados pelos dançarinos, criando imagens quase abstratas. Essa abordagem reforça a identidade do espetáculo, onde cada música se torna um quadro completo, construído em torno de um universo visual específico.

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Uma ambiciosa turnê internacional

A turnê "LUX" seguirá por diversos países, com uma série de datas anunciadas mundialmente. Essa turnê acompanha o lançamento do álbum "Lux", previsto para novembro de 2025. Com esse projeto, Rosalía consolida sua posição no cenário internacional, oferecendo shows onde a dimensão visual desempenha um papel tão importante quanto a música.

Com este novo espetáculo, Rosalía oferece muito mais do que um concerto: uma experiência imersiva onde moda, dança e encenação interagem. Seu figurino, inspirado no balé, mas reinventado com uma estética contemporânea, ilustra uma intenção clara: transformar cada performance em uma obra de arte visual. Essa abordagem ajuda a redefinir as convenções da performance musical contemporânea.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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