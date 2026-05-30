Aos 45 anos, Jessica Alba irradia beleza em um look estruturado de renda.

No Instagram, a atriz e empresária americana Jessica Alba compartilhou um look preto com detalhes em renda e contrastes. Seus fãs elogiaram seu estilo natural e visual descomplicado.

Uma camisola de renda é a peça central do look.

A peça central deste look? Uma delicada blusa preta de renda vazada, usada com alças finas. Com seu decote ondulado e motivos florais, ela adiciona um toque romântico ao conjunto. Uma base refinada que Jessica Alba habilmente equilibrou com peças mais ousadas. Uma maneira sutil de realçar o visual delicado.

O blazer oversized adiciona um toque estruturado.

Para equilibrar a leveza da renda, Jessica Alba optou por um blazer preto oversized com ombreiras marcadas. É isso que confere estrutura ao look: drapeado sobre os ombros, ele emoldura a silhueta e ancora a produção em um estilo mais gráfico. Esse jogo de contrastes, muito em voga, permite que uma peça romântica se transforme em um look decididamente moderno e urbano.

Bermudas de couro e sandálias de tiras

Para a parte de baixo, Jessica Alba optou por bermudas longas de couro preto, uma das principais tendências da estação. Ela completou o look com sandálias pretas de salto bloco com tiras no tornozelo. Um conjunto todo preto impecável, da cabeça aos pés.

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Joias de ouro e beleza luminosa

Para aquecer o conjunto monocromático, Jessica Alba optou por alguns toques de dourado: delicados brincos de argola e um colar em camadas com pingentes graciosos. Esse único detalhe foi suficiente para iluminar o look todo preto. Quanto à sua beleza, ela exibiu uma pele radiante e bronzeada, maquiagem com um leve esfumado nos olhos e lábios nude. Tudo isso foi realçado por seus cabelos castanhos naturalmente ondulados e com mechas iluminadas — um visual iluminado pelo sol que contrastava lindamente com o preto do seu look.

Entre renda delicada, couro marcante e um blazer estruturado, Jessica Alba cria um look todo preto de elegância impressionante. Ela prova mais uma vez que um look preto da cabeça aos pés bem pensado nunca esteve tão longe da monotonia.